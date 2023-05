Municipals 23

Sumem CUP Banyoles inicia la campanya electoral amb un acte amb David Fernández i Sandra Pazos

ota el lema MÉS BANYOLES, la formació política treballarà per fer realitat un programa que doni resposta a les problemàtiques diverses de totes les persones. Com també fer un ús més eficient dels recursos per a poder donar solucions reals a les necessitats de les persones. Per tant, l’objectiu és sumar, sintetitzar, aportar transversalitat i actuar en el dia a dia de Banyoles. També es posa en ènfasi que és la primera vegada que una llista electoral al Pla de l’Estany està encapçalada per dones: Jana Soteras, Sandra Pazos i Zaida Vidal.

La segona de la llista, Sandra Pazos ha afirmat que Sumem CUP Banyoles es presenta convençuda de “que som la única opció vàlida per continuar defensant la veu dels que no tenen veu, la de les lluites veïnals i col·lectives, com la de sota monestir, la pah, la del sindicat de llogateres i la de l'educació pública”.

David Fernández, després de fer un repàs per la situació política actual, ha acabat la seva intervenció denunciant que “després de portar 40 anys de democràcia local, veiem que actualment estem vivint un moment de deteriorament de la democràcia, de fet estem en una anomalia democràtica permanent en aquest país”.

A mitjanit, els cinc primers candidats de la llista han assistit a l’encartellada a la plaça dels Peixos de Banyoles. Tal com ha apuntat, Jana Soteras, número 1 de llista: “Hem començat la campanya molt emocionats, animem a tothom a participar dels col·loquis que hem organitzat perquè volem escoltar les necessitat de tots els col·lectius.”

I és que Sumem CUP Banyoles és un grup local que vol aglutinar l’esquerra de la ciutat de Banyoles i que ha elaborat els seus continguts a través de la participació ciutadana amb els veïns i veïnes de Banyoles, en un diàleg directe.