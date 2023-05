Municipals 23

La CUP reivindica la gestió pública de l’aigua en un context de sequera

En una roda de premsa a Tortosa (Baix Ebre), on ha participat la diputada Laia Estrada i el cap de llista de la CUP Tortosa Sergi Arnau, els cupaires han denunciat el model d’Esquerra Republicana i el Partit Socialista de Catalunya per fer front al context de sequera. Així com, han reivindicat que la lluita per gestió pública de la CUP “té més sentit que mai”.

La diputada Laia Estrada ha reiterat que prioritzar el reg de camps de golf o omplir piscines privades per sobre del regadiu d’aliments és “posar una catifa vermella als empresaris”. I ha lamentat que ERC i el PSC facin d’un “dret bàsic i essencial per la vida, un luxe per un pocs”.

En aquest sentit, Estrada, ha fet valdre la feina de la CUP durant els últims anys per municipalitzar l’aigua “hem impulsat la recuperació de la gestió pública de l’aigua. A Terrassa, Sant Quirze de Besora, Sant Cugat, Corbera de Llobregat, entre altres municipis, i estem en lluita perquè no estigui al servei dels beneficis d’Agbar.” Finalment, la diputada, ha conclòs que “hem de democratitzar els serveis bàsics com l’aigua i garantir una gestió 100% pública de l’aigua, no podem continuar permetent que AGBAR declarar més de 400 milions d’Euros de beneficis mentre pretén pujar més d’un 7% la factura de l’aigua”.

Per la seva banda, el candidat de la CUP Tortosa, Sergi Arnau, s'ha compromès en garantir un control 100% públic de l'aigua a la ciutat de Tortosa. "Un dels actius més importants de Tortosa és l'empresa municipal d'aigües, que des del 2009 està controlada per una empresa privada, Ferran Bel va vendre el 49%". Per recuperar el 100% de la gestió els cupaires "comprovaran si s'han fet totes les inversions signades per contracte".

Finalment, Arnau ha defensat la importància que l'Ajuntament de Tortosa treballi braç a braç amb la Plataforma en Defensa de l'Ebre "la CUP Tortosa, es mantindrà al costat de la PDE en la defensa dels cabals ecològics i l'arribada de sediments al Delta de l'Ebre. Així com treballarem per liderar la reversió del transvasament a Tarragona i la dissolució del CAT."