La CUP Granollers organitza una retransmissió en directe per denunciar el veto al debat de VOTV

La CUP Granollers farà una retransmissió en directe a través de les seves xarxes socials com a resposta a la negativa de la Junta Electoral de participar en el debat electoral de VOTV, que s'emet dijous 25 a les 22:45 h. de la nit.

L'organització granollerina havia presentat recurs a la Junta Electoral de Granollers pel pla de cobertura de VOTV que la deixava fora del debat. La JEZ va acceptar parcialment l'argument que la CUP Granollers és grup significatiu, ja que havia tingut dos electes el mandat 2015-2019 i a les anteriors eleccions es va quedar a 21 centèsimes del 5%. Encara que ha permès a Josep Maria Gontan tenir espai en les entrevistes dels candidats -només 8 minuts, la meitat de la força menys votada entrevistada- no ha permès que participi en el debat electoral d'aquest dijous amb la resta de candidatures principals.

L'enllaç de la retransmissió, que portarà com a títol "L'Antidebat", es difondrà per xarxes socials una estona abans del començament i estarà posteriorment disponible en diferit. Es preveu una retransmissió en clau distesa i un pèl irreverent amb diferents col·laboradors, on es pugui anar comentant els diferents blocs del debat i poder contestar i donar el punt de vista de la CUP al seu electorat.