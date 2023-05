Municipals 23

La CUP de Reus exigeix un observatori municipal de la segregació escolar

Els independentistes critiquen que el govern actual no hagi fet res per acabar amb aquesta problemàtica

La CUP de Reus ha presentat, aquest matí, les seves propostes en matèria d’educació i per acabar amb la segregació escolar a la ciutat. Per a la formació independentista, "l'educació és i ha de ser un motor transformador des de la base i un mitjà per oferir la possibilitat d'alimentar l'esperit crític de totes les persones al llarg de tota la vida", segons ha expressat Mònica Pàmies, la seva alcaldable, qui ha exposat propostes com la creació d'un observatori municipal de la segregació escolar que "sigui un espai de seguiment de l'escolarització equilibrada de la ciutat dins l'Observatori Municipal de l'Educació".

Per als cupaires, s'hauria de remodelar el mapa escolar: "S'ha de crear una zonificació eficient que garanteixi l'equilibri i la qualitat entre els centres concertats i públics i també entre aquests últims", ha detallat Pàmies. També proposen l'augment de les mesures compensatòries als centres de màxima complexitat per tal de "garantir l'equitat entre escoles". El seguit de propostes de la formació tenen, segons Pàmies, “l’objectiu degarantir un model d’educació inclusiu, laic, popular, crític i en català, arrelat al barri i a la ciutat, i per sobre de tot, garantir l’educació pública i gratuïta al 100%, com a única opció, des de l’escola bressol i sense data de caducitat per tal de no excloure cap persona del gaudir d’aquest dret universal”.

Per a l'actual portaveu del grup municipal, Marta Llorens, amb el "govern classista de Junts i Ara Reus, i reforçat per la connivència d'ERC que no ha fet res al respecte, s'han tancat fins a 12 línies públiques i cap concertada i la segregació escolar s'ha agreujat". Per a Llorens, "L'Ajuntament de Reus, ha de prendre accions per parar la tendència contínua a l'estigmatització de segons quins centres educatius que per circumstàncies d'ubicació en el barri, de la tipologia d'alumnat i que entre altres factors pateixen un greuge".

A la presentació de les propostes també hi ha estat present la número 4 de la llista electoral dels anticapitalistes, Aleida López, qui ha defensat que "ei les famílies que tenen mitjans per fer-ho marxen de les escoles que els pertoquen per zona és perquè no s'està garantint aquesta educació de qualitat. El sistema de zonificació que ha impulsat el govern municipal, a esquena de les famílies, és una bona mostra d'aquest racisme institucional que denunciem moltes vegades, el racisme que treu el poder de decisió a les persones afectades per les polítiques en qüestió".