Català

Debat impulsat per la Plataforma per la Llengua amb els representants dels partits polítics

Elisenda Alamany (ERC), Jordi Martí (Barcelona en Comú), Esther Niubó (PSC), Joan Rodríguez (Trias per Barcelona) i Jordi Estivill (CUP-L'Alternativa) parlaran de les seves propostes en matèria de llengua en un debat conduït pel periodista Vicent Partal, director de VilaWeb

Debat impulsat per la Plataforma per la Llengua amb els representants dels partits polítics

Plataforma per la Llengua organitza aquest dimecres vinent, 17 de maig, a les 18.30 h un debat electoral sobre les propostes de llengua dels partits polítics per a les eleccions municipals del 28 de maig a Catalunya. El debat es farà a l'Espai Línia, a la Dreta de l'Eixample de Barcelona, i comptarà amb les intervencions d'Elisenda Alamany (ERC), Jordi Martí (Barcelona en Comú), Esther Niubó (PSC), Joan Rodríguez (Trias per Barcelona) i Jordi Estivill (CUP - L'Alternativa). Moderat pel periodista Vicent Partal, director de VilaWeb, el debat es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'entitat, i qui vulgui assistir-hi presencialment, s'haurà de registrar a través del web.

Les eleccions del 28 de maig marcaran el full de ruta dels pròxims quatre anys als ajuntaments catalans, i són cabdals també per a la llengua. Els consistoris poden impulsar l'ús del català a través de moltes polítiques públiques, que han de partir d'estudis sobre la situació de la llengua en el context local. D'entrada, els ajuntaments poden incorporar clàusules lingüístiques als plecs de contractació de productes i serveis, prioritzar el català en totes les comunicacions, organitzar cursos de llengua i de sensibilització perquè tots els agents socials siguin referents lingüístics, o vetllar perquè la legislació lingüística es tingui en compte a l'hora d'inspeccionar i autoritzar l'obertura d'establiments comercials.

Amb la voluntat que la ciutadania conegui abans de decidir el vot quins posicionaments, projectes i propostes tenen tots els partits en matèria de llengua, l'entitat ha organitzat diversos debats arreu del territori. El del País Valencià es va celebrar el 4 de maig i el de les Illes Balears, es farà aquest diumenge, 14 de maig. Els debats s'emmarquen en la campanya "Vota la llengua" que l'entitat organitza perquè la ciutadania voti amb consciència lingüística i reclami als partits compromisos amb la llengua en el marc de les eleccions.

La ciutadania pot fer pressió als partits signant els quatre eixos d'acció de Plataforma per la Llengua i fent servir els models de piulades, correus electrònics i preguntes del web

Al web de votaperlallengua.cat es poden veure els programes marc que ha fet arribar Plataforma per la Llengua als partits polítics perquè nodreixin els programes electorals locals, i també els quatre eixos bàsics que, per a l'entitat, han de guiar les polítiques lingüístiques públiques. Aquestes quatre línies d'acció, que Plataforma per la Llengua anima la ciutadania a signar, inclouen una política lingüística transversal, la promoció del català com a llengua d'integració, l'impuls del català en la programació cultural i audiovisual, i la normalització de la llengua als comerços i a les empreses.

La situació d'emergència lingüística en què es troba el català força les institucions a actuar, i les institucions municipals també n'han de ser corresponsables. El context fa més necessari que mai que tota la ciutadania s'impliqui per fer pressió als seus futurs representants animant-los a comprometre's amb la llengua. En aquest sentit, l'entitat proporciona, a través del web, models de piulades, correus electrònics i preguntes per a debats electorals, perquè la ciutadania els faci servir.