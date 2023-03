COMARQUES GIRONINES

La CUP reclama a la Diputació de Girona i al Govern de la Generalitat que facin els deures per al compliment del cabal ecològic del riu Ter

A dia d’avui, el nostre país està vivint una greu sequera que, en alguns indrets, és la més intensa des que hi ha registres, així, per exemple, a l’Observatori Fabra, els darrers dos anys han estat els més secs des de 1914. Els recursos hídrics actuals als embassaments de les conques internes estan per sota del 28% del total i des del Govern ja s’ha decretat l’escenarid’excepcionalitat per sequera a 224 municipis, amb un total de 5,9 milions d’habitants, amb restriccions d’aigua en els usos agrícoles, industrials, lúdics i urbans. Aquesta situació d’excepcionalitat podria esdevenir una “nova normalitat” a causa del canvi climàtic.



La CUP-AMUNT va presentar l’octubre de 2021 una moció a la Diputació de Girona per a la protecció del Ter. Una moció que va ser aprovada per unanimitat i en la qual es demanaven diverses qüestions que a dia d’avui encara s’han de resoldre:



- L’elaboració d’un estudi que analitzi la creixent demanda d’aigua des de Comarques Gironines i l’augment del volum d’aigua captat del Ter a través de l’ETAP Montfullà.



- Una nova convocatòria de la Taula del Ter on es posin sobre la taula de nou les dades dels cabals del Ter i la creixent demanda provinent de les Comarques Gironines i es posin els mecanismes per fer un seguiment transparent i participatiu dels acords assolits.

- El compromís de la Diputació per tal de contribuir a fer que tota la informació en relació al riu Ter arribi a la ciutadania ja sigui via campanyes d’Educació ambiental o via campanyes relacionades amb la conservació del patrimoni natural.

- El compromís de la Diputació de Girona per reduir progressivament el volum màxim anual d’aigua captat del riu Ter.

A banda, la formació cupaire ha registrat avui dimecres una petició d’informació al Consorci d’Aigües Costa Brava Girona per tal d’aclarir els tràmits legals que van permetre la formalització d’una concessió per part de l’ACA d’aigua del Ter cap al Consorci l’any 2012. El Consorci és un ens adscrit a la Diputació de Girona i integrat per 47 ajuntaments del litoral i prelitoral gironí.

Per resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), de 26 d’abril de 2012, es van formalitzar dues noves concessions de l’aigua del Ter separant la concessió per l’Ajuntament de Girona i la concessió per al Consorci de la Costa Brava Girona. Aquestes dues noves concessions van suposar un cabal màxim instantani de 660 l/s per als municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter i un cabal màxim instantani de 720 l/s a la Costa Brava centre. Superant el cabal de 1 m 3 /s (1000 l/s) per a l’abastament de Girona i poblacions de la conca i de la Costa Brava que determina la Llei del Ter de 1959.



Segons la CUP cal aclarir la legalitat d’aquesta concessió. Sobretot, tenint en compte que en els darrers anys s’han projectat diversos plans urbanístics a la Costa Brava i macroesdeveniments com ara la Ryder CUP 2031 a Caldes de Malavella. A banda, la formació cupaire critica la inacció de Junts i ERC en relació al compliment del cabal ecològic del riu Ter.