en defensa del territori

STOP JJOO s’oposa la construcció del telecabina entre Setcases i Vallter

La Plataforma STOP JJOO s’oposa a la construcció d’un telecabina de 40 M€ entre Setcases i Vallter, una estació que segons el Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya presenta notables interrogants en la seva viabilitat natural i tècnica a causa de l’emergència climàtica.

Segons aquest document el projecte inclou, entre d’altres actuacions, la construcció d’un nou telecabina des de la cota 1500, als Camps de Carlat de Setcases, fins a la cota 2535, amb parada a la cota 2000, actual nucli de l’estació, preveient que aquesta acabi essent l’únic accés a l’estació; un nou aparcament i edifici de serveis a la cota 1500; un mirador panoràmic a la cota 2535, la regeneració dels aparcaments de la cota 2000, la transformació de la carretera actual en via de serveis i pista per a bicis i el desmuntatge i la retirada dels quatre telecadires actualment existents. Un cost estimat de 40 milions d’euros, sense especificar d’on sortiran, i que equival al 5 vegades més que el pressupost que destina el Govern de la Generalitat a la comarca.

STOP JJOO reclama que es faci públic tot el projecte i el pressupost perquè sigui la gent de la comarca qui pugui decidir el futur de l’estació Vallter i alhora que s’obri el debat de quin ha de ser el model socioeconòmic del Ripollès.

Per la Plataforma, aquest macroprojecte només és un nou rentat de cara per no assumir la inviabilitat econòmica i ambiental del sector de la neu, transformant les estacions d’esquí en les anomenades estacions de muntanya. I recorden que Vallter presenta pèrdues milionàries a cada exercici que acaben essent assumides amb fons públics.

Un nou exemple d’estratègia “greenwashing” que titlla el projecte de sostenible tot i resultar-ne afectat el propi Parc Natural de les Capçaleres del Ter i Freser, tant per l’impacte paisatgístic com per resultar afectada una zona de nidificació d’espècies protegides i una important àrea agropastoral.

Per STOP JJOO el projecte evidencia que Govern i les administracions locals no tenen un full de ruta clar per al Pirineu i les comarques de muntanya i la seva única aposta és posar tots els ous al mateix cistell, el de la dinamització econòmica basada en el model del monocultiu turístic.