“Biblioteca, Propaganda i Acció”

“Els nostres mitjans de comunicació han (haurien) de ser un arquetip de transparència, denúncia, llibertat, veritat i coratge” Josep M. Boixareu

Hem volgut deixar passar un dies, a veure el ressò que tenia la commemoració del 80è aniversari de la mor de Daniel Cardona i Civit als nostres mitjans de comunicació i ens hem adonat que ha estat el pensàvem d’entrada. Un silenci generalitzat, malgrat algunes comptades escletxes que l’han trencat. El que significa que la personalitat d’en Daniel encara és incomoda, quan hauria de ser una figura respectada i admirada. Però un dels problemes que tenim com a poble és que desconeixem gran part de la nostra història i això fa que siguem febles en les nostres reivindicacions nacionals i també socials. No ho fem amb prou contundència.

Aleshores, com s’explica, que el Govern no se sumi a l’Any Cardona? Com s’explica que els mitjans de comunicació del país de gran audiència no en parlin?

Malgrat això, entitats com a Reeixida ens mantenen ferms en el reconeixement de la llavor que ens va deixar en Daniel Cardona. L’acte del passat 7 de març al Museu d’Història de Catalunya va ser tot un èxit. La sala es va omplir, tant és així que van haver d’afegir-hi cadires. L’inici de l’any Cardona va entrar amb solemnitat amb els parlaments de l’Oriol Falguera, president de l’entitat, dels historiadors Agustí Colomines, en nom de l’editorial que ha publicat la segona edició de la biografia d’en Daniel Cardona, i de Fermí Rubiralta, autor del llibre. L’acte va finalitzar amb unes paraules de Jordi Cardona, net del líder independentista, que va explicar, entre altres coses, les vivències del seu avi a la Catalunya Nord i el retorn clandestí al seu poble, on va morir el 7 de març de 1943.

Emmarcat també en l’any Cardona, el passat 11 de març es va fer un emotiu acte a Sant Just Desvern sota el lema “Hi som, perquè hi vau ser”, en què també van ser recordats tres veïns: Jordi Conill i Pérez, David Sabaté i Isern i Santi Solano i Sabadell, que feia pocs anys que ens havien deixat. Tres persones inserides als moviments populars locals i a l’independentisme combatiu durant els anys 70 fins l’actualitat, que mantenien el fil roig del llegat de Daniel Cardona i que continua amb la CUP, Arran, l’Ateneu Popular “la Sala”, l’ANC i el Consell de la República.

A l’acte van participar Fermí Rubiralta i d’Albert Botran, que van resseguir el fil roig cardonista. A l’acte també van intervenir Marcel Casellas, Roger Consul i tres membres del grup de folk Riu, un d’ells besnet d’en Cardona.

Per trencar el silenci sobre la figura de Cardona es va fer palès la reivindicació històrica que l’Institut d’Ensenyament Secundari porti el nom d’en Daniel Cardona i Civit. Una iniciativa que recollirà la seva frase: “Biblioteca, propaganda i Acció”. Un principi per recuperar la nostra memòria històrica, també per emocionar-nos i caminar plegats cap uns Països Catalans lliures i solidaris.

Amics del @GRENPoC caldrien unes jornades per tractar la figura d'en Daniel Cardona i Civit,dins de l'#AnyDanielCardona

👉Que en penseu?

Daniel Cardona i Civit (1890-1943) pot ser considerat, juntament amb Francesc Macià, el dirigent històric més rellevant de l'etapa inicial del pic.twitter.com/H18ayG0Q1M — Fundacio Reeixida (@reeixida) February 27, 2023

El magnífic fotògraf (i no prou reconegut🏅) @lluisbrunet ens envia les 📸de l'acte de la inauguració de l'#AnyDanielCardona al @mhistoriacat el 7 de març (80 anys justos després de la mort de Vibrant)https://t.co/4szUfEJ8ks

🚩Els q us veu perdre l'acte, aquí el teniu pic.twitter.com/GOZpgUPax2 — Fundacio Reeixida (@reeixida) March 14, 2023

Hi som perquè hi vau ser. Avui, acte d'homenatge a l'@AteneuSantJust a en Daniel Cardona, Santi Solano, Jordi Pérez i David Sabaté. Molt emotiu. A veure si @santjustcat posa el nom d'en Daniel Cardona a l'institut de Sant Just: des del 1987 que ho demanem. Visca la terra! pic.twitter.com/O5aMwsqYjw — Gabriel Borràs (@ColauRos) March 11, 2023