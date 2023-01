Cultura popular

30è edició dels Foguerons de Sa Pobla a la Vila de Gràcia

Tot i que, aquest dissabte és el dia gran de la festa per gaudir d’una música tradicional de qualitat a la vora del foc dels foguerons tot degustant menjar a la brasa i fent barri. Fa dies que es repira la flaire dels Foguerons a Gràcia.

Arriben un any més els foguerons a Gràcia 2023! Ja fa 30 anys que el darrer cap de setmana de gener els carrers i les places de l’antiga Vila de Gràcia de Barcelona s’omplen amb la tradició dels Foguerons de Sant Antoni de Sa Pobla, una tradició importada de Mallorca que ha calat profundament en el calendari festiu gracienc. De fet, els foguerons estan tan consolidats que s’han acabat convertint en la festa major d’hivern de Gràcia.

Aquest vespre, a les 19 hores, Rafel Ginard presentarà al Centre Artesà Tradicionàrius els quatre volums del 'Calendari Folklòric de Mallorca', amb l'acompanyament de Pep Tosar, Carme Castells i Tolo Albertí. Posteriorment se celebrarà la ja tradicional 'Oda a la sobrassada', una glosada popular i tast gastronòmic a càrrec de Mateu Xurí, Maribel Servera, Catalina Canyelles i Cor de la Carxofa. La llibreria de l'Espai Mallorca hi vendrà llibres de temàtica folklòrica i el Museu Etnològic mostrarà l'exposició 'Sant Antoni, la Festa Major de l'hivern'.

Divendres horabaixa, a les 18:15 hores, el Centre de Cultura Popular La Violeta celebra un recital poètic a càrrec d'Enric Casasses i la Fundació ACA. A les 19 hores Can Musons albergarà un taller de glosa, alhora que al Centre Artestà Tradicionàrius s'hi celebra un taller de ball de bot. Posteriorment el mateix CAT oferirà un concert amb Jaume Arnella, Vicent Torrent i Biel Majoral, en el marc del 36è Festival Folk Internacional Tradicionàrius, així com novament venta de llibres de l'Espai Mallorca.

Dissabte vespre a diverses places i carrers de Gràcia s'hi celebraran foguerons. Hi ha previst un cercavila a les 20 hores, que recorrerà el barri des de la Plaça de la Vila fins la Plaça de la Virreina. Allà mateix a les 21 hores s'encendran els foguerons i a les 23 hores els grups Esclafit i castanyetes i Es Jai de sa barraqueta tocaran música per una ballada popular.

Tot va començar fa 30 anys

Quan el farmacèutic pobler Antoni Torrens, pare d'estudiants residents a Gràcia, es va compadir que el joves no poguessin gaudir de les seves festes més preuades, les de Sant Antoni. Sense pensar-ho dues vegades, Torrens va implorar d'institució en institució, com ell mateix recorda, "a la recerca d'una subvenció" per pagar l'exportació de dimonis, foguerons i tots els elements que configuren la festa.

Afortunadament, algú va pensar que seria una bona idea donar a conèixer una tradició tan mallorquina al públic català. Aquest mateix any ja se celebrava a Gràcia la primera edició, que va comptar amb 3.000 assistents. Des de llavors, Torrens –que va fundar l'associació cultural Albopàs- i molts altres voluntaris no han parat.

Fruit de l'enyorança de la terra d'uns quants, Sant Antoni ha esdevingut en una part de la tradició del barri més singular de Barcelona. Per això, la vila ho ha integrat oficialment en el seu Protocol Festiu. (veure Festes.org)

Fa cinc anys es va constituir la Unió de Foguerons de Sa Pobla de Gràcia amb la participació del teixit associatiu gracienc, que en vol garantir la seva continuïtat, amb més activitats que mai.