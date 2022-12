Universitats

Estudiants de la UAB pacten un calendari de reunions per treballar al voltant de l’aplicació de l’avaluació única

El moviment estudiantil de la UAB han abandonat les ocupacions gestions acadèmiques d’educació, ciencies i biociències, tot i que no han assolit els seus objectius, però si aconseguit tot allò que esperaven i saber que queda molt per fer, "estem satisfetes dels resultats de les negociacions. Una de les coses essencials ha estat pactar un calendari de reunions per treballar al voltant de l’aplicació de l’avaluació única" ha manifestat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

També han manifestat que "Ens mantenim fermes amb la lluita i tenim clar que només organitzades aconseguirem l’educació que volem i mereixem".