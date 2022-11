Pintades del SEPC davant de Foment del Treball a Barcelona

El SEPC ha fet accions aquesta matinada a les portes del Foment del Treball deixant clar que són còmplices d'un model de pràctiques que condemna a la misèria a les estudiants.

"Ahir era el fòrum laboral de l'UPFeina, però avui és Foment del Treball de Barcelona qui desperta de forma atípica".

Amb aquestes accions les estudiants reivindiquen la urgencia d’unes pràctiques remunerades i dignes. Remunerades perquè les pràctiques, tant en empreses privades com en administracions públiques, generen valor (econòmic o social) i, per tant, han d'estar remunerades i no esdevenir un topall més per continuar estudiant. I dignes perquè la remuneració de les pràctiques no és prou per a dignificar-les, els calen drets laborals. "Perquè són responsables de la nostra misèria, se'ls hi ha acabat la sort: fem una passa endavant en defensa d'unes pràctiques dignes i remunerades", puntualitzen.