Memòria històrica

Es presenten les rutes de la llibertat a l’Espai Macià de les Borges Blanques

Serà demà a la Plaça de Ramon Arqués, 5 a la capital de les Garrigues. Parlaran: Josep Calvet, Doctor en Història; Fermí Rubiralta, Doctor en Ciències Polítiques; Aleix Font, fill del primer independentista que va entrar a la Catalunya ocupada per Franco i Oriol Falguera, resident de la Fundació Reeixida. Amb aquest projecte de la Fundació Reeixida, recupera la història de la resistència contra el feixisme, organitzada per l’independentisme català durant la Segona Guerra Mundial

Seguint la línia de presentacions del darrer projecte de la Fundació Reeixida, que el mes d’abril va començar el seu periple de presentacions al Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera, seguidament al Museu d’Història de Catalunya, tot seguit realitzant-ne el recorregut durant la Via Pirinenca, i fent un històric acte a Sant Cebrià (Catalunya Nord) acompanyats pel president a l’exili Carles Puigdemont i per familiars de membres de la xarxa de resistència i evasió Louis Brun, i després de ser presents aquest passat cap de setmana a Londres essent presentats per el periodista Chris Bambery, membre de l’Assistent de l’All Party Parliamentary Group on Catalonia del Parlament Britànic, Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) d’on és fill el primer militant independentista (Gregori Font i Cativiela) que va obrir un pas fronterer a l’Albera el juliol de 1939 i a on es va fer el primer homenatge nacional i es va acordar dedicar-l’hi la propera plaça o carrer que s’aprovés.

Per tal de tancar l’any, han volgut fer aquesta presentació a l’Espai Macià de les Borges Blanques.

En aquesta ocasió ens acompanyarà el fill del primer militant independentista (Gregori Font i Cativiela) que va obrir un pas fronterer a la frontera amb l’Estat Francès l’any 1939.

Els historiadors Josep Calvet, i Fermí Rubiralta.

I per altra banda el president de la Fundació Reeixida Oriol Falguera, que és qui ha engegat aquesta proposat de recuperació de la memòria nacional.

Entre tots contextualitzaran les rutes, explicaran el projecte i parlaran de personatges de la població i properes (Borges Blanques, Juneda...) que varen tenir a veure en les xarxes d’evasió.