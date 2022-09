Exili

Les Rutes de la Llibertat, seran presentades a Londres

Seguint la línea de presentacions del darrer projecte de la Fundació Reeixida, que el mes d’abril va començar el seu periple de presentacions al Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera, seguidament al Museu d’Història de Catalunya, tot seguit realitzant-ne el recorregut durant la Via Pirinenca, i fent un històric acte a la Catalunya Nord, ara ens dirigim cap a la capital britànica per explicar el projecte Rutes de la Llibertat.

L’acte consistirà en la presentació pública del projecte Rutes de la Llibertat, en que s’homenatja als catalans que es jugaren la vida travessant la frontera que separa l’Estat Francès de Catalunya, durant la Segona Guerra Mundial.

Els passadors, organitzats integrats dins del Front Nacional de Catalunya (Moviment de resistència davant l’ocupació de l’estil d’altres moviments contemporanis a la resta del món davant la invasió dels règims totalitaris als quals combatien), operaren de 1939 fins al 1945.

Aquest projecte de recuperació de la memòria històrica, comptarà amb l’assistència de familiars dels passadors que es va jugar la vida, per salvar a innocents de la barbàrie nazi-feixista.

Londres és important per aquest projecte, ja que l’aportació del personal de l’ambaixada britànica durant aquells anys fou essencial, per ajudar a la causa de la llibertat, més encara quant des de l’any 1938 quant s’estava lliurant la guerra a l’Estat Espanyol contra el feixisme (1936-1939) el representant del Govern Català a Anglaterra, l’historiador i activista Josep Maria Batista i Roca (professor d’història del Trinity College de la Universitat de Cambridge), tenia ja la porta oberta a Foreign Office, a través de la duquessa d’Atholl .

D’aquesta manera retem homenatge també a l’ambaixador Samuel Hoare, i a l’agregat de premsa del consolat britànic Dorchy, que mantenien el contacte amb els catalans que passaven informació per a derrotar el feixisme a través de l’ambaixada britànica a Madrid el primer, i del consolat a Barcelona el segon durant la Segona Guerra Mundial.

També recordem els contactes que els republicans catalans van tenir amb l’Intelligence Service, per tal de poder-los ajudar a per a victòria aliada, proveint-los de tota mena d’informes i fotografies de les tropes i situacions dels ports arreu de la costa catalana.

També hem de sumar les tres caixes amb paquets lacrats que els serveis secrets polonesos havien pogut robar als nazis, on hi havia tota mena de plànols d’indústries alemanyes d’armament, que els militants de la llibertat catalans, van entregar a les autoritats britàniques.

Més encara, per la memòria dels soldats britànics que salvats per la resistència francesa, i passats pels membres del Front Nacional de Catalunya per la frontera que separava Catalunya de l’Estat Francès, per tal de fer-los arribar cap a Lisboa, per tornar a bombardejar tota mena d’infraestructures nazis.

I definitivament en la memòria de l’agent doble català, Jaume Ribas (Lipstick) captat per l’MI5 que treballa sense treva a favor dels aliats i per la llibertat de Catalunya, i també de l’espia doble Joan Pujol Garbo va ser qui va fe possible el desembarcament de Normandia, enganyant a Hitler i tot el seu estat major fa 78 anys.