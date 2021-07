Per la República

El Pedraforca obre les portes a la Via Pirinenca

L'Assemblea Nacional, Gure Esku Dago i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya han il·luminat aquesta nit la muntanya del Pedraforca.

L' acció d'aquest vespre ha format part de la presentació de la Via Pirinenca 2022, la primera gran mobilització organitzada conjuntament per entitats sobiranistes basques i catalanes.



El 2 de juliol de 2022 s’il·luminaran els Pirineus de punta a punta, del País Basc a Catalunya. Es connectaran ambdós països mitjançant aquesta serralada en defensa de la llibertat i el dret a l’autodeterminació.



La presentació d’aquest dissabte a la nit ha estat, en si, una petita mostra de la mobilització conjunta de l’estiu que ve. Aquesta ha estat doble i simultània: s’ha fet al mateix temps en dos punts diferents, un situat en terra catalana i l’altre en terra basca. A Catalunya s’ha il·luminat el Pedraoforca i a Euskadi la Peña de Aia / Aiakp Harria.



A Catalunya, més de 50 excursionistes han pujat al Pedraforca amb 14 farells per il·luminar la muntanya. Abans ha tingut lloc un acte polític on hi ha participat Elisenda Paluzie, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana; Amalur Alvarez, portaveu de Gure Esku Dago; Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural; Jordi Pons, de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), i Àngels Torrens, d’Artistes de la República.



Elisenda Paluzie he explicat que amb la Via Pirinenca 2022 “volem reclamar l’atenció de la comunitat internacional cap a una causa justa en favor del dret d’autodeterminació dels pobles”, i ha afegit que “no volem fronteres imposades: volem la fi de la repressió i no volem més obstacles antidemocràtics a la voluntat popular, que els pobles d’Europa siguin el que vulguin ser”.



D’altra banda, Elisenda Paluzie ha afegit que “la ciutadania catalana seguirà mobilitzant-se i lluitant activament per fer efectiva la independència, i la ciutadania basca per exercir amb plenitud el dret d’autodeterminació”.



Pel que fa a la simbologia de l’acte, ha deixat clar que “només amb els símbols no aconseguirem la nostra independència, però en els moments de més dificultat els símbols ens ajuden a avançar i a mantenir l’esperança”.



Paluzie ha conclòs el seu discurs explicant que “els excursionistes que avui faran el cim del Pedraforca i els milers que faran els cims de tots el Pirineus l’any vinent, ens ensenyen el camí. No hi ha obstacles prou forts que no puguem superar amb la força i la determinació de la gent".



Amalur Alvarez, portaveu de Gure Esku Dago, ha deixat clar que "si bé cada poble té la seva realitat, les aspiracions de cada poble han de ser respectades. La sobirania de la ciutadania ha de ser possible".



Per la seva banda, el vicepresident d'Òmnium Marcel Mauri ha manifestat que "la repressió només legitima encara més la nostra causa de lluitar per exercir l'autodeterminació i poder crear un estat independent. No aconseguiran que en desistim".