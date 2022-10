Memòria històrica

Les rutes de la llibertat seran presentades aquest dijous al Casal Pere Quart de Sabadell

Serà aquest dijous 20 d’octubre a les 19:30h al Casal Pere Quart. Rambla Sabadell,69. Parlarà Aurora Madaula: Historiadora i Diputada al Parlament de Catalunya

Amb aquest projecte, la Fundació Reeixida, recupera la història de la resistència contra el feixisme, organitzada per l’independentisme català durant la Segona Guerra Mundial

Seguint la línia de presentacions del darrer projecte de la Fundació Reeixida, que el mes d’abril va començar el seu periple de presentacions al Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera, seguidament al Museu d’Història de Catalunya, tot seguit realitzant-ne el recorregut durant la Via Pirinenca, i fent un històric acte a Sant Cebrià (Catalunya Nord) acompanyats pel president a l’exili Carles Puigdemont i per familiars de membres de la xarxa de resistència i evasió Louis Brun, i després de ser presents aquest passat cap de setmana a Londres essent presentats per el periodista Chris Bambery, membre de l’Assistent de l’All Party Parliamentary Group on Catalonia del Parlament Britànic, aquest dijous serem presents a Sabadell.

Després d’omplir una sala plena al centre de Londres, retornem a Catalunya, amb molta força per poder presentar públicament les Rutes de la llibertat.

En aquesta ocasió ens acompanyarà el fill del primer militant independentista (Gregori Font i Cativiela) que va obrir un pas fronterer a la frontera amb l’Estat Francès l’any 1939 i la Historiadora i Diputada al Parlament de Catalunya (Aurora Madaula).

I per altra banda el president de la Fundació Reeixida Oriol Falguera, que és qui ha engegat aquesta proposat de recuperació de la memòria nacional.

Us fem arribar un enllaç a totes les activitats realitzades d’aquest projecte:

https://www.reeixida.cat/ca/projectes/rutes-de-la-llibertat-rutesdelallibertat/4/24

S’explica el projecte, les biografies dels protagonistes i es dona tota la informació necessària per entendre la totalitat de la idea.