GEÒRGIA-SUÈCIA

Dos estranys casos 'd’intents d’assassinat’ que 'assenyalen el Kremlin' creen confusió a les xarxes socials

Metges georgians apunten que l'expresident Mijail Saakashvili ha estat enverinat a la presó. Els seus advocats afirmen que “Les proves han revelat la presència de metalls pesants al cos de Saakashvili" i que els símptomes que pateix són "el resultat d'enverinament amb aquestes substàncies". Entre el que s'ha trobat a l'organisme de l'expresident hi ha arsènic i mercuri. Quan Saakashvili va ser empresonat a Geòrgia el mes d’octubre del 2021 va afirmar que era un "presoner de Putin”.

El segon cas fet públic avui ha estat el d’un refugiat polític txetxè (Tumso Abdurakhmanov, youtuber i militant d'un petit partit independentista txetxè) que segons un comunicat de l’agència Europa Press ‘ha estat assassinat’ a Suècia per agents russos (o txetxens al servei de Rússia). La policia sueca diu que està 'al corrent de publicacions als mitjans sobre el possible assassinat del ciutadà rus Tumso Abdurakhmanov, però no pot confirmar-ho ni comentar-ho de cap manera'. És una situació estranya on el que potser realment ha passat ha sigut un intent d'assassinat i ara Abdurakhmanov està sota protecció del govern suec en un lloc desconegut. El fet és que a dia d’avui l’exiliat txetxè a Suècia 'ha desaparegut' fet que ha provocat que les xarxes socials s’omplin de mostres de condol per una persona que no està confirmat que estigui morta. El que sí és segur és que al 2020 el blocaire txetxè va escapar d'un intent d'assassinat a cop de martell a Suècia.

Abdurakhmanov és enemic del president de Txetxènia Ramzán Kadirov. Ramzán és fill d’Ajmat Kadirov, un ex-independentista txetxé que al 1999 es va canviar de bàndol i que al 2003 va fer aprovar una constitució pro-russa a la República de Txetxènia.