Aturem l'extermini LGTBI a Txetxènia

Segons el diari rus Novaya Gazeta, les autoritats txetxenes haurien desencadenat un autèntic pogrom contra la població homosexual d'aquesta república russa del Caucas. Almenys tres persones haurien estat assassinades i desenes d'elles detingudes en diverses batudes organitzades.

Segons el citat diari rus, la persecució contra desenes de persones sospitoses de ser homosexuals es va precipitar després que GayRussia.ru, l'organització de l'activista LGTB rus Nikolai Alekseev, portés a diverses ciutats del Caucas rus la seva petició d'autorització perquè pugui celebrar-se l'Orgull LGTB, un esdeveniment sistemàticament prohibit en aquest país. En realitat, la petició de Alekseev no tenia com a fi real l'organització de cap esdeveniment, sinó acumular evidències de la prohibició en tot el territori rus per seguir endavant amb la batalla que lliura als tribunals i poder arribar al Tribunal Europeu de Drets Humans. Tot i que el mer coneixement de que es sol·licitava formalment el permís per la celebració de l'Orgull , hauria estat suficient per desencadenar el pogrom.

També ha sortit a la llum que es va constituir un camp de concentració de presoners gais a la ciutat txetxena de Argun, a uns 15 quilòmetres de Grozni (la capital de la república). Segons recull Novaya Gazeta, el camp se situa en un antic complex militar, oficialment sense ús des de fa anys. El mateix mitjà també deixa clar que no és l'únic centre de detencions que les autoritats txetxenes mantenen en secret.

La nostra societat i les nostres institucions no poden quedar impassibles davant del que semblà ser un nou genocidi al vell continent, aquesta vegada novament recau sobre la comunitat LGTBI.

Des de les entitats LGTBI de Girona (Grup de Lesbianes de Girona, Front d'Alliberament Gai de Catalunya, Girona Orgullosa i SinVer UdG) agrupades en la Comissió Unitària 28 de Juny Demanem al govern de la ciutat una declaració oficial condemnant els fets, i ens afegim a la crida de la Plataforma LGTBIcat recolzant totes les seves peticions a la Generalitat i Parlament Europeu.

La Generalitat ha d'oferir el suport necessari per facilitar l'asil d'aquestes persones a Catalunya.

El Parlament Europeu ha d'enviar immediatament observadors a la zona.



Des de les entitats LGTBI de Girona fem una crida a la participació en la concentració organitzada per La Plataforma LGTBIcat pel dimarts 18 abril a les 18h a la plaça Sant Jaume de Barcelona.

Comissió Unitària 28 de Juny de Girona (Front d'Alliberament Gai de Catalunya, Sinver d'UdG, Grup de Lesbianes de Girona i Girona Orgullosa)