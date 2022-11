Emergència climàtica

STOP JJOO exigeix solucions per tenir un Pirineu Viu i denuncia el malbaratament que suposa la producció de neu artificial

La plataforma STOP JJOO es reivindica viva i activa, tot i que la candidatura olímpica dels Jocs d’Hivern 2030 del Pirineu sembla que s’hagi enterrat definitivament, enmig d’un silenci polític i institucional absolut. Per això segueix defensant la necessitat vital per aquestes comarques de treballar per tenir un Pirineu Viu.

I és que avui membres de la plataforma han reivindicat una acció a l’estació d’esquí pública de La Molina, propietat de Ferrocarrils de la Generalitat, on uns escaladors han despenjat d’un telecadira una pancarta amb el lema “Subvencionar neu, assecar el país” per denunciar el malbaratament d’aigua i d’energia que suposa la producció de neu artificial a les pistes d’esquí alpí enmig de la situació de sequera extrema i de la greu crisi climàtica que patim .

Recordar que aquests dies les estacions d’esquí alpí estan treballant a contrarellotge, gastant milers de litres de les reserves d’aigua, per fer neu artificial i aconseguir el màxim de pistes de descens innivades, amb l’objectiu de garantir xifres altes d’ocupació turística pel pont de desembre.

Denuncien que la producció de neu artificial requereix una gran demanda d’aigua que prové de les reserves hídriques que tant necesita el país en època de sequera: es necessita 1 m3 d’aigua per produir 2,5 m3 de neu artificial, més de 300 litres/minut d’aigua. I recorden que fa pocs dies, el mateix Govern publicava un Decret amb restriccions per la sequera a la conca Ter-Llobregat, la mateixa on hi ha l’estació de La Molina i segons el qual es demanava reduir els consums en usos agrícoles, ramaders, industrials i lúdics. També han explicat que aquesta producció requereix d’elevats consums energètics (el consum mitjà estimat dels canons és d’uns 30 kWh/m3), en un moment de greu situació de crisi energètica i de recursos a nivell mundial i on al Pirineu l’emergència climàtica està reduint la precipitació i augmentant la temperatura, reduint-se els períodes hivernals.

Per altra banda, han posat de manifest que just fa dos dies finalitzava el termini perquè les estacions d’esquí alpí privades (Baqueira Beret, La Masella i el Port del Compte) es repartíssin els 1,5 M d’€ públics per aquest 2022 en concepte de subvencions per fer neu artificial. Uns ajuts que, curiosament, provenen del Departament de Territori i que no comptabilitzen amb la inversió que el propi Govern d’ERC ja està fent anualment a les estacions alpines de titularitat pública i, que tal i com alertava el Crític fa pocs dies, membres del Departament ho justificaven per ser actuacions d“d’utilitat pública i d’interès social”.