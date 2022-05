La Fundació Reeixida presentarà públicament el projecte Rutes de la Llibertat

La Fundació Reeixida presentarà públicament el projecte Rutes de la Llibertat

Dissabte 28/05/22 a les 12h al Museu de l’Exili de la Jonquera on faran les jornades de presentació de les Rutes de la Llibertat. Comptant amb l’assistència d’historiadors i familiars dels passadors i Ajuntaments per on passen aquests camins.

Dimecres 1/06/22 a les 12h al Museu d’Història de Catalunya, a Barcelona on es farà la presentació oficial, amb historiadors i familiars de passeurs, representant del nostre govern, Ajuntaments, Memorial Democràtic, Càrrecs del Govern per a la promoció i la defensa dels Drets Humans i cònsols dels governs dels països que van donar cobertura i ajut a aquests lluitadors per la llibertat.