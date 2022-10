Cinema

'Utama' i 'Tori et Lokita', dues grans estrenes per tancar la desena edició del Protesta

El Protesta, el festival internacional de cinema de crítica social, que se celebra a Vic, comença la recta final de la seva desena i celebrativa edició i ho fa sense estar-se de res. Divendres projectaran dues grans estrenes, ‘Utama’, guanyadora del premi del Jurat del festival de Sundance i representant als Òscar per Bolívia; i ‘Tori et Lokita’ dels aclamats germans Dardenne. La Festa Final serà dissabte, amb entrada gratuïta, i tancarà una edició especial per celebrar els 10 anys del festival. Una dècada que l’ha convertit en una cita ineludible pels amants i activistes del cinema documental al nostre país. La festa comptarà amb artistes com Lu Rois, Carla Collado, Guillem Roma, Joan Colomo, Adriana Bertran o Godai Garcia, i un concert de La Ludwig Band.

segueix la història d’una parella d’ancians quítxues a l'altiplà bolivià que s’enfronten a una sequera inusualment llarga que fa perillar el seu estil de vida tradicional. Un drama sobre el canvi climàtic urgent, necessari i colpidor.

es tracta d’una ficció que ha impressionat a la crítica posant al centre del relat aquelles persones silenciades, a través de la història de dos adolescents que arriben sols de l’Àfrica i busquen una oportunitat a Bèlgica.

El programa complet del festival està disponible al web.

L’edició especial d’enguany pels 10 anys del Protesta ha programat 17 pel·lícules de les quals 6 són estrenes a Catalunya i 3 ho són a l’Estat espanyol. A diferència d’altres anys, enguany està sent una retrospectiva de les diferents temàtiques que s’han tractat anualment la darrera dècada. Així, a cada sessió s’ha recuperat una de les temàtiques, oferint un festival molt més polifacètic de cara al públic. S’han abordat temàtiques com desobediència civil, dones rebels, art transformador, tecnologia i control, o privilegis. A més, el festival, com en les darreres edicions, està projectant films dirigits majoritàriament per dones.

El Protesta fa 10 anys que se celebra a Vic en un esforç convençut de l’organització que busca descentralitzar la cultura de Barcelona i portar-la a la resta del territori. En aquests 10 anys, més de 300 pel·lícules i unes 30.000 persones han passat per davant de les seves pantalles. 10 anys projectant que demostren que donar veu a cineastes crítics i a les seves denúncies i posar-los al costat de les lluites locals té recompensa i empodera els dos costats de la pantalla.