Francesc Macià a Mahatma Gandhi

Pròleg de Francesc Macià al llibre «Mahatma Gandhi» de Romain Rolland, escrit a Brussel·les l'11 de Setembre de 1930

El fet d'un Gandhi, desarmat enfront d'un armament com el de la forta Anglaterra; emparat en els mitjans més simples i prevalent contra els enginys més violents i temibles; empresonat i alçant l'Índia com el més exaltat dels propagandistes, obre verament el cor a totes les esperances.

L'ideal de Gandhi, l'apòstol més gran de la nostra època, triomfarà, si no avui, demà. No totes les batalles es guanyen en un dia. Les armes i la força no deturaran mai, un sol instant, l'hora d'un poble que té la ferma voluntat d'alliberar-se i està disposat sempre a fer tots els sacrificis que la llibertat sovint costa. L'Índia mostra a cada moment que té aquesta voluntat i no estalvia ni un dels sacrificis que el seu apòstol li predica amb el seu exemple.

L'hora de l'Índia, doncs sonarà aviat, com sonarà la de tots els pobles que sofreixen sed de justícia i sàpiguen fer-se dignes de la llibertat.

Si perdéssim aquesta fe i aquesta persistència en l'esperança i en la fidelitat i l'esforç que li cal, de part nostra, per a prevaldre, és que, abans, hauríem ja perdut la noció del que és la veritat i la mentida, del que són el dret i la força; és que ens hauríem deixat usurpar l'ànima i tot.

En els primers moments d'angoixa, passats a la Santé de París, en companyia d'amics dilectíssims i inoblidables, ens hi arribà, com una aura de justícia, el manifest a favor nostre que adreçaren a llur govern nostres germans, els intel·lectuals francesos.

Un dels signats d'aquell manifest generós i tan confortador per a nosaltres era aquest altre apòstol dels drets de l'Home i dels pobles, aquest altre fervent precursor pràctic i exemplar del vertader internacionalisme: Romain Rolland.

Cap ocasió com la d'aparèixer en català el seu llibre fèrvid i evangèlic: «Mahatma Gandhi», per a dir als catalans el que ell els digué, aquells moments, per nosaltres:

«No sols signo aquest document, sinó que també us crido: Endavant! Ja arribarà el vostre dia!».

Francesc Macià

Brussel·les, 11 de Setembre del 1930