excursionisme

Alcoi aplegarà el 44è Aplec Excursionista dels Països Catalans

Aquest any se celebrarà, per fi, el 44è Aplec Excursionista dels Països Catalans a Alcoi, del 2 al 6 de desembre. L’aplec és un esdeveniment que reuneix excursionistes d’arreu del nostre domini lingüístic i aquest el Centre Excursionista d’Alcoi és l’encarregat d’organitzar-lo. Aquests aplecs afavoreixen la coneixença de l’entorn natural en un ambient de solidaritat i germanor a més de l’apropament a la cultura, la història i els monuments de cada territori.

Durant aquests quatre dies de l’Aplec es duran a terme diferents activitats com ara: excursions de muntanya, cursa d’orientació i marxa nòrdica, activitats d’escalada, exposicions, rutes culturals, xarrades i espectacles musicals, a més dels sopars de foc i camp i el de cloenda.

En aquest web anirant posant tota la informació sobre dates d’inscripcions, contactes, allotjaments, rutes i activitats i altres dades que ens puguen semblar del vostre interès.

Els inicis

L’anhel de fomentar el coneixement i, per tant, l’apropament de l’excursionisme català organitzat cap a la resta de les terres de parla catalana ja ve de lluny, pràcticament dels seus inicis. En el primer article del reglament en constituir-se el Centre e Excursionista de Catalunya, l’any 1891, diu textualment que un dels objectius de l’entitat és visitar les terres veïnes que tenen afinitat amb Catalunya , una clara referència territorial al que avui anomenem Països Catalans. Però aquest desig dels primers excursionistes no es va quedar només en això, perquè al llarg dels anys les referències en butlletins i revistes de les entitats hi son constants, amb excursions i actes en què es visitaven aquestes terres afins al Principat.

Però no fou fins el 1977 que, com diu molt bé l’excursionista mallorquí Gaspat Valero i Martí, «amb l’alba de la democràcia», es va fer realitat per primer cop una trobada que aglutinava l’excursionisme de totes les terres de parla catalana . L’indret escollit fou el tossal dels Tres Reis, prop del petit poble de Fredes, al massís del Port, lloc prou significatiu perquè hi coincideixen el Principat d e Catalunya , l’antic Regne de Valencia i l’Aragó. Va ser una iniciativa de la Secció Excursionista del Centre de Lectura de Reus, però amb el suport decidit del Centre Excursionista de València , el grup Excursionista de l’Obra Cultural Balear, el Grup Pirinenc Excursionista a Nord-Català i el Centre Excursionista de Catalunya . Aquell any coincidí amb el setanta-cinquè aniversari de la Secció Excursionista i, amb aquell a trobada , els amics reusencs volien donar continuïtat als aplecs excursionistes de les comarques tarragonines, que s’havien celebrat fins al 1936. Però en aquesta ocasió es va estendre la convocatòria a totes les entitats dels Països Catalans.

Els objectius

Els motius pels quals es convoquen aquestes trobades no han variat des dels seus inicis i no són altres que l’excursionisme i els Països Catalans.

En un document que es presentà l’any 1997, en l’assemblea de representants d’entitats durant el XXI Aplec , celebrat a Arnes (Terra Alta), es van definir aquests objectius, on es deia:

“L’excursionisme, un dels moviments socials capdavanters en la lluita per les llibertats individuals i col·lectives, l’any 1977, just a l’albor de la instauració de la democràcia, i per tant, de la llibertat de reunió i d’associació, va celebrar el 1è Aplec Excursionista dels Països Catalans, a Fredes, poble de la Tinença de Benifassà, just on conflueixen les terres d’Aragó, del País Valencià i de Catalunya, un indret emblemàtic per l’objectiu d’aquella trobada”.

En aquella data, l’Aplec va representar una primera convocatòria als excursionistes i a les entitats muntanyenques de les terres de parla catalana per tal de confluir en una trobada que l’emmarcava en un ambient distés, de reunió festiva i a l’aire lliure.

Aquesta iniciativa, nova des del punt de vista globalitzador de Països Catalans, enllaçava amb una llarga tradició, molt arrelada en el món excursionista, de convocar aplecs, trobades o acampades. Els primers encontres tingueren lloc, en el cas de Catalunya, l’any 1910, i al País Valencià el 1936, però limitats sempre a l’àmbit d’un país o d’unes comarques. Com ho demostren els documents que que l’any 1927 es va celebrar el 1r Aplec Excursionista de les Comarques tarragonines, que es celebrà fins el 1936, amb la participació, cada cop més nombrosa d’excursionistes de fora de les comarques tarragonines.

Després del llarg parèntesi motivat per la Guerra Civil, el 1977 es va reprendre la celebració de l’Aplec, passant a denominar-se 1r Aplec Excursionista dels Països Catalans i 11è de les Comarques de Tarragona.

Des del primer Aplec, dues són les coordenades sobre les quals giravolten totes les convocatòries: excursionisme i Països Catalans.

- L’EXCURSIONISME: És, sens dubte, una de les activitats culturals i esportives, més arrelades per tot arreu de les terres de parla catalana. Les més de quatre-centes entitats excursionistes al llarg i ample dels Països Catalans són una prova de la gran incidència que té l’excursionisme organitzat a la nostra societat.

Per altra banda, l’interès pel coneixement i per la protecció d’un patrimoni espiritual, històric i natural comú suscita la coordinació dels sabers així com la solidaritat dels esforços a l’escala de l’espai català.

Per tant, els Aplecs Excursionistes dels Països Catalans, volen ser una trobada dels excursionistes, de tots els països de parla catalana, marcada per un esperit d’apropament, solidaritat, coneixença mútua, i d’intercanvi de maneres de pensar, dins d’un espai de llibertat.

ORGANITZACIÓ. El sistema de realització dels Aplecs consisteix en una rotació anual. És a dir, cada any correspon dur la convocatòria i l’organització a una “demarcació” distinta dels Països Catalans: Principat, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra. Potser aviat, ho desitgem, s’hi afegiran la Franja de Ponent i l’Alguer.

Moltes són les tasques preparatives d’un Aplec. Des dels aspectes d’informació i de coordinació amb les entitats, divulgació i propaganda (edició de cartells i programes, relació amb els mitjans de comunicació) fins a l’adequació d’un lloc d’acampada i la creació d’una infraestructura mínima d’acolliment i de serveis i, a més, la programació de les activitats (excursions, visites culturals, animació, conferències, exposicions, dinar de cloenda …).

ACTIVITATS. Les activitats que es fan en els Aplecs són molt diverses. Les excursions es configuren com a coneixement de la contrada on es realitza la trobada, amb itineraris de muntanya seleccionats per la seva representativitat.

Les excursions amb finalitat cultural permeten als participants descobrir la riquesa del patrimoni local i comarcal.

Un altre tipus d’activitat són les explicacions culturals o divulgadores de les característiques del lloc on es fa l’encontre o, més amplament sobre algun tema, sigui en l’àmbit dels Països Catalans, sigui en l’àmbit universal. Aquestes activitats poden ser exposicions, conferències, col·loquis, àudio-visuals, o projeccions.

Extret del text aprovat en l’assemblea d’entitats excursionistes, durant el XXI Aplec Excursionista dels Països Catalans a Arnes (Terra Alta), 6/8-12-1997. Publicat al llibret del XXVII Aplec Excta. PPCC de la Vall d’Alcalà (la Marina Alta), 5/8-12-2003, organitzat pel Centre Excursionista Pedreguer.