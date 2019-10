Arles acull El 43è Aplec Excursionista dels Països Catalans

Els motius pels quals es convoquen aquestes trobades no han variat des dels seus inicis i no són altres que l’excursionisme i els Països Catalans. En un document que es presentà l’any 1997, en l’assemblea de representants d’entitats durant el XXI Aplec, celebrat a Arnes (Terra Alta), es van definir aquests objectius, on es deia:

“L’excursionisme, un dels moviments socials capdavanters en la lluita per les llibertats individuals i col·lectives, l’any 1977, just a l’albor de la instauració de la democràcia, i per tant, de la llibertat de reunió i d’associació, va celebrar el 1è Aplec Excursionista dels Països Catalans, a Fredes, poble de la Tinença de Benifassà, just on conflueixen les terres d’Aragó, del País Valencià i de Catalunya, un indret emblemàtic per l’objectiu d’aquella trobada”.

En aquella data, l’Aplec va representar una primera convocatòria als excursionistes i a les entitats muntanyenques de les terres de parla catalana per tal de confluir en una trobada que l’emmarcava en un ambient distés, de reunió festiva i a l’aire lliure.

La inauguració de l’Aplec d'enguany ha tingut laquest dijous al Centre de Plena Natura Sud Canigó, Arles, amb diferents actes per acollir a tots els participants.

La trobada compta amb un programa variat i amb voluntat de donar a conèixer el territori, amb excursions amb diferents nivells, sortides culturals, exposicions, xerrades i actuacions musicals, amb la finalitat d’oferir-vos una bona estada.

Cada any en un indret diferent, visitant la variada geografia de les terres de parla catalana, s’organitza per una bona colla d’entitats excursionistes, l’Aplec Excursionista dels Països Catalans, que any rere any han marcat i marquen el camí del retrobament en el món excursionista.