Presenten al·legacions a lavanç del nou POUM de Cadaqués

SOS Costa Brava, Amics de la Natura de Cadaqués i IAEDEN-Salvem l’Empordà han formulat al·legacions a l’Avanç de revisió del POUM de Cadaqués i aposten pel decreixement urbanístic i un model Slow Town.

L’alternativa seleccionada pel Consistori cadaquesenc de REEQUILIBRI amb un increment de l’aprofitament urbanístic, significa un potencial de 1.000 habitatges més a la població. Cal recordar que Cadaqués, amb només 2.829 habitants residents, ja compta amb més de 2.000 segones residències al seu terme municipals. Milers de cases consumint energia, aigua, etc. i generant ingents costos en serveis públics (residus, carrers, etc.)

per ser emprats un reduït nombre de dies l’any.

És absolutament incongruent amb el principi de desenvolupament urbanístic sostenible de l’article 3 la Llei d’Urbanisme (DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme), plantejar 1.000 segones residències més a un municipi ja sobresaturat, en un dels paisatges més fràgils i icònics de la Costa Brava.

Per tot això, descartem les 4 alternatives de l’Avanç de POUM i hem presentat una alternativa pròpia que anomenem DECREIXEMENT DINS SLOW TOWN, i reclamem que es retiri l’alternativa aprovada.

L’alternativa REEQUILIBRI proposada pel consistori representa el continuisme de l’urbanisme depredador i la construcció desaforada que

ha portat la Costa Brava al límit.

Així mateix, els ecologistes demanen desclassificacions massives de sectors urbanitzables, en base a 20 punts de vital importància:

1- Es consideren insuficients les 4 alternatives presentades com una continuació del PGOU -1986 i com a única adaptació del PDU de Sòls No

Sostenibles, apostant per creixements excessius amb un potencial actual de 1.000 habitatges.

2- Requerim a l’Ajuntament que incorpori una Alternativa amb reducció i eliminació de 6 Sòls Urbanitzables per la seva greu afectació paisatgística.

3- Requerim a l’Ajuntament que incorpori una Alternativa amb reducció de 16 polígons en Sòl Urbà no consolidats ni executats definitivament.

4- S’analitzi la viabilitat de les desclassificacions proposades, en la mesura que han transcorregut tots els terminis d’execució del PGOU-1986 i es pot exercir el IUS VARIANDI, sense haver-se consolidat drets a l’aprofitament urbanístic.

5- Excloure dels àmbits urbanitzables i dels polígons urbans pendents d’edificar tots els terrenys que presenten una pendent superior al 20% segons art. 9-4 del D.L. 1/2010, i no el 30% com s’ha aprovat en l’Avanç.

6- Excloure dels àmbits urbanitzables i de sòls urbans no consolidats tots els terrenys amb naturalesa forestal, convertint-se en espais lliures i zones verdes.

7- Assegurar la preservació integral de l’arquitectura de la pedra seca i del patrimoni tradicional popular, amb catalogació, protecció i normatització de tots els elements.

8- Recuperar els camins de ronda deteriorats i els itineraris paisatgístics mal senyalitzats, inexistents o sense sentit com el ridícul camí a Caials-27.

9- Eliminar totalment el sector urbanitzable de Saguarda 6.2 degut a les pendents superiors al 20% i l’alt valor paisatgístic, patrimonial, natural i cultural de l’espai. És la solució més pràctica, econòmica i senzilla d’executar per part de tots els intervinents.

10- Eliminar els sectors s’Oliguera 1 i 2 per raó del seu valor natural i paisatgístic dels elements de pedra seca, amb pendents superiors al 20%,

centenars d’oliveres i per tal de deixar-ho com a pulmó verd entre Caials-s’Arenella i el centre del poble.

11- Preservar els horts de l’entrada i part central de la població entre Rierassa i St.Vicenç atès el seu valor identitari i tradicional, amb l’agreujantt del greu risc d’inundabilitat.

12- Eliminar la previsió del trasllat de l’equipament esportiu del camp de futbol a la zona de Portlligat, mantenint la situació actual. Desplaçar-lo a 1km del centre del poble és d’una perillositat i despesa creixent en CO2 accentuada. El mateix amb la zona d’oci i esbarjo que comportarà una contaminació lumínica i acústica agreujant.

13- Evitar l’afectació a les Àrees d’interès faunístic i florístic, en zones amenaçades i hàbitats d’interès comunitari en sòls urbans no consolidats i

urbanitzables.

14- Incorporar un anàlisi d’Alternativa decreixent-slow town limitat al 10% com a màxim atès que el creixement del 30% escollit per l’Ajuntament no s’ajusta als principis de sostenibilitat i d’emergència climàtica i complir amb la legalitat ambiental vigent.

15- Introduir uns punts de recollida d’aigua pluvial i d’aigua depurada atès que el canvi climàtic suposa un gran repte per la ciutadania en general i en concret per Cadaqués.

16- Prendre la decisió ferma de MENYS és MÉS com a lema de la nostra Alternativa compromesa en el futur mediambiental i que ja patim amb el canvi climàtic.

17- Normativa reguladora de l’edificació respecte l’alçada i el nombre de plantes aparents.

18- Regular la tipologia de cobertes planes amb acabats integrats a bancals o cobertes enjardinades per tal de millorar la integració paisatgística.

19- Ordenar el deure de conservar i trasplantar l’arbrat afectat per una obra (urbanitzadora o edificatòria) amb l’aplicació de la Norma Granada.

20- Per tot l’exposat i sol·licitat és urgentíssim PARALITZAR IMMEDIATAMENT LES LLICÈNCIES D’OBRES durant el temps d’aprovació inicial, com a mínim 1 any, en totes les zones urbanitzables, polígons d’actuació, PERI i PMU per tal d’aconseguir un POUM transparent, eficaç, legal i totalment sostenible.