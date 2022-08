Bombers: menys lloances i més solucions

L’estiu és sinònim d’incendis forestals. L’estiu astronòmic del 2022 començava a les 11 hores 14 minuts del 21 de juny. Tanmateix, en aquella data ja feia una setmana que Catalunya cremava a causa dels incendis forestals. El 15 de juny s’iniciava una onada de calor que es traduiria en uns 270 incendis, amb el resultat de més de 3.860 hectàrees cremades, principalment a Baldomar, Corbera d’Ebre, Olivella, Peramola, Lladurs, Sant Pere de Ribes i Celrà.

A les portes de l’estiu, hem patit un episodi de simultaneïtat que amenaçava un total de 100.000 hectàrees de massa agrícola i forestal arreu de Catalunya. Per al conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, les tasques d’extinció dels bombers “han estat excepcionals i són un orgull pel país”. Però la realitat és una altra.

Faig meves les paraules d’Alfons Tormo, bomber de Lleida i membre de la Intersindical-CSC, quan diu que “aquesta estructura de gestió de l’incendi i organització s’ha creat a base d’imaginació i gestió de la misèria provocada per la infradotació pressupostària i la manca crònica de recursos tècnics i humans”.

El mateix dia que arribava l’estiu, el 21 de juny, el personal laboral dels Bombers de la Generalitat es manifestava a les portes del Parlament per denunciar les precàries condicions laborals que comencen a afectar la seva qualitat operativa i, entre altres reivindicacions, reclamaven formar part del cos de Bombers, una ampliació de plantilla i estabilitat laboral.

Quatre dies abans, familiars, amics i companys de Joan Liébana Tardío, el bomber que va morir fa un any durant les tasques d’extinció d’un incendi a un taller de Vilanova i la Geltrú, es concentraven davant la seu del Departament d’Interior per fer-li un homenatge, però també per denunciar la nul·la voluntat d’assumir responsabilitats i exigir veritat, justícia i garantia de no repetició a la direcció del cos de Bombers i al Departament.

Enmig d’incendis forestals, les reivindicacions no han parat, perquè no tot rutlla tan bé. També per les xarxes socials, el col·lectiu de bombers voluntaris ha denunciat el col·lapse del model mixt per una reducció considerable de la resposta operativa a causa de la manca de personal i una mala gestió i planificació endèmica.

A més, fa mesos que alguns sindicats i associacions de bombers catalans estan treballant per intentar minimitzar els efectes negatius de l’anomenada “ley marco de bomberos”, una proposta de llei espanyola de coordinació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments que fa mesos que s’està tramitant al Congrés dels Diputats i que implicaria una pèrdua de la capacitat de decisió i de gestió dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, i una invasió de les competències pròpies pel que fa a les matèries de protecció civil i de prevenció i extinció d’incendis.

Més enllà de la “ley marco de bomberos”, també s’està treballant en la redacció d’un avantprojecte de llei catalana d’emergències, que endreci d’una vegada per totes les emergències i la protecció civil a casa nostra, tot regulant les funcions dels diferents cossos operatius.

I ja que parlem dels diferents cossos operatius i la seva regulació, cal citar les Associacions de Defensa Forestal, les quals han denunciat que aquesta campanya forestal se senten menyspreades pels Bombers de la Generalitat a causa d’unes noves ordres operatives dels bombers que no els permeten actuar fora de les seves zones ni a primera línia de foc.

Paral·lelament a tot això i tornant als incendis forestals, l’inspector en cap del Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF), Marc Castellnou, ha estat sovint entrevistat aquestes darreres setmanes, repetint sempre el mateix: el problema estructural dels grans incendis és la manca de gestió forestal i també no invertir ni creure en el sector primari. Aquesta manca de gestió forestal, com la manca d’un mosaic agrícola forestal i la manca de polítiques que ajudin la pagesia i la ramaderia, agreugen l’extinció dels incendis forestals que per culpa del canvi climàtic que està vivint Catalunya, cada vegada seran més freqüents.

Fa temps que tots els sectors de bombers reclamen que cal intervenir en els boscos per evitar incendis, però també que calen més recursos econòmics i materials, així com revertir les mancances operatives i estructurals internes dels Bombers de la Generalitat. Les decisions i solucions han de ser conjuntes. De res serveix gestionar el bosc si no s’inverteix en els bombers o viceversa.

Els bombers estem cansats de paraules d’agraïment i de copets a l’esquena per part de la classe política dirigent. No tan sols volem que se’ns escolti. Volem que se’ns prengui seriosament i que totes, totes, totes les nostres demandes, des de la gestió forestal, fins a l’estabilització del personal laboral, l’augment de pressupostos o la reestructuració del model mixt, es facin realitat. I ho volem ja!