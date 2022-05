Guanyem Girona vol que Temps de Flors es converteixi una Festa de Primavera amb concerts i activitats als barris

· Demanen ser més curosos per evitar que els plàstics dels muntatges acabin a l’Onyar i evitar que s’utilitzin flors importades d’Equador o dels Països Baixos

Guanyem Girona vol que Temps de Flors incorpori una Festa de Primavera pensada per als gironins i gironines més enllà de la mostra floral concentrada al Barri Vell. El principal partit a l’oposició creu que el futur del certamen passa per tenir més presència als barris, per projectes més sostenibles i per oferir una agenda d’activitats descentralitzada i programada per a les veïnes i veïns. Lluc Salellas, cap de l’oposició i portaveu de la formació, ha explicat que aquesta transformació permetria assegurar “un retorn cap a la ciutadania que també pateix algunes de les conseqüències adverses de Temps de Flors, com és la massificació turística”. La proposta de Guanyem vol que més enllà d’obrir la mostra floral als barris, aquests s’omplin d’activitats i concerts per a gent de totes les edats durant les dates que dura el certamen.

Guanyem voldria debatre aquesta proposta en una taula amb entitats del sector, associacions veïnals i els grups municipals. En aquest aspecte, Salellas ha recordat que el 2020 el govern de Marta Madrenas va signar un acord amb Guanyem Girona per tal de conformar aquesta taula, que tenia l’objectiu de “repensar conjuntament” Temps de Flors, però que en cap de les dues edicions que s’han celebrat d’ençà de la firma el govern l’ha convocada. “No complir els acords polítics és un mal símptoma democràtic, però no fer-ho quan hi ha un consens a nivell de ciutat sobre la necessitat de replantejar Temps de Flors, és un senyal de desorientació política”, ha lamentat el cap de l’oposició.

D’altra banda, des de Guanyem també demanen un Temps de Flors més sostenible. La regidora Laia Pèlach ha assenyalat que el consistori hauria de ser “més respectuós amb el medi ambient”. Pèlach ho ha dit en referència a quatre temes. D’una banda, nombrosos usuaris de les xarxes socials han denunciat l’acumulació de plàstics al riu Onyar provinents de muntatges sobre els ponts que s’han anat trencant al llarg dels dies. Per a Guanyem l’Ajuntament hauria de tenir “agilitat” per desmuntar els projectes que posen en perill el medi ambient així com avançar cap a un certamen que abandoni l’ús de plàstics. De l’altra, la pròpia regidora va denunciar a les xarxes socials que moltes de les flors utilitzades provenen de països a milers de quilòmetres de Girona, com l’Equador o els Països Baixos. La representant gironina també ha demanat que els muntatges s’integrin dins dels ecosistemes de la ciutat per evitar posar en perill la biodiversitat que hi habita. Ho ha dit en referència a la denúncia que va fer pública l’Associació de Naturalistes de Girona criticant que per un muntatge sobre l’Onyar es posés en perill el procés de cria de les aus del riu, segant la riba. Finalment, Pèlach també ha insistit en la necessitat de fomentar el transport públic per venir a visitar la mostra així com en el desplegament eficient d’aparcaments dissuasius per evitar la concentració de cotxes. Per a Guanyem la sostenibilitat és un dels grans reptes pendents de Temps de Flors.

La taxa als busos, “una oportunitat perduda”

Per acabar, des de Guanyem també han lamentat com una “oportunitat perduda” el fet que l’Ajuntament no hagi implementat la taxa als autobusos turístics en aquesta edició. Estudiar la implementació de la taxa forma part d’un acord entre Guanyem i Junts signat fa més de dos anys. “És l’eina ideal per reconvertir la massiva afluència de Temps de Flors en un retorn cap a la ciutat i cap a les gironines i gironins”, ha explicat Lluc Salellas. Guanyem vol que aquests ingressos serveixin per finançar projectes culturals i de promoció econòmica als barris. “Els beneficis de Temps de Flors han de ser pel conjunt de la ciutadania, que al final també és qui en pateix els afectes negatius, i no només per uns pocs”, ha reblat Salellas. Per a Guanyem aquests ingressos podrien servir per finançar els concertes i activitats als barris de la Festa de Primavera que proposen.