LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona demana solucions urgents davant la manca de places a les escoles bressols públiques

Pere Albertí: “Que 200 famílies que opten per l’escola pública es quedin fora és inacceptable i més en una ciutat que es vol i es diu educadora”

Guanyem Girona ha reclamat avui que l’Ajuntament de Girona comenci a fer, sense cap més dilació, polítiques clares per evitar que les famílies que aposten per l’educació pública de 0 a 3 anys topin any rere any amb la manca d’oferta en aquest àmbit. Segons dades fetes públiques pel mateix govern municipal aquesta setmana, el 34% de les famílies que han demanat plaça per les escoles bressol públiques de la ciutat es quedaran sense plaça pel curs 2022-2023. En total, segons les mateixes fonts, parlem que gairebé 200 infants s’han quedat sense plaça a l’escola bressol pública.

Davant d’aquesta realitat, la primera força a l’oposició ha volgut recordar que fa 10 anys que a la ciutat no es construeix cap escola bressol pública malgrat Girona no ha parat de créixer en població ni es preveu que ho deixi de fer en els propers anys. Això, conjuntament, amb l’aposta cada cop més clara per l’educació pública en tots els trams d’edat a la nostra ciutat, gràcies a la bona qualitat del servei, al treball de les educadores i a la proposta pedagògica que s'hi fa, per exemple, a les escoles bressol, ha fet que l’oferta prevista quedi totalment desfasada i no compleixi la necessitat ni les expectatives de gironins i gironines. Per Pere Albertí, regidor de Guanyem Girona, “que 200 famílies que opten per l’escola pública a la ciutat es quedin fora és inacceptable i més en una ciutat que es vol i es diu educadora”.

Albertí ha recordat també que fa temps que aquest conflicte s’arrossega i que ha observat amb preocupació com, en aquests tres anys de mandat, el govern de Junts i ERC no ha posat les escoles bressol al centre de les converses en els grans debats de pressupost i inversions. En aquest sentit, el regidor de Guanyem ha recordat que va ser precisament la seva formació l’única que ha aconseguit millores quan en l’aprovació de la plantilla de personal de l’any 2020 Guanyem va aconseguir consolidar dues places més d’educadores per a les escoles bressol de la ciutat.

Així mateix, Albertí s’ha mostrat preocupat per dos aspectes més. Per un costat, per la possibilitat que els recursos extra que es van posar durant la COVID siguin retirats de cara al curs vinent. Per l’altre, per la constatació que en un moment que el país fa una aposta per l’educació 0 a 3 amb la gratuïtat de P2 a les escoles públiques, la ciutat no estigui fent un esforç extra en un servei del qual fa anys que fa polítiques públiques.

Problemes amb secundària

Finalment, Guanyem Girona ha exposat que el cas de la inscripció a les escoles bressol públiques de la ciutat no és l’únic element que no ha funcionat correctament i que mereix noves apostes en l’àmbit de la matriculació. La formació municipalista ha denunciat que hi ha 30 famílies de la zona 3 que han quedat fora de la seva zona ja que les places previstes per als centres públics d’ensenyament d’aquella zona eren inferiors als infants que sortien de sisè. Això provocarà, segurament, que algunes famílies apostin per centres concertats i/o privats i, una vegada més, l’ensenyament públic en surti perjudicat.