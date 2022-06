LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona reclama reobrir la biblioteca de la Casa de Cultura

· L’equipament, que donava servei als barris del centre, es va tancar fa gairebé nou anys i el govern va dir que es reobriria el 2015

L’agost de 2013 es tancava la biblioteca municipal situada a la Casa de Cultura de Girona. Gairebé deu anys després continua clausurada i sense cap previsió de reobertura. El principal grup de l’oposició al consistori gironí, Guanyem Girona, presentarà al proper ple de dilluns una moció amb l’objectiu de recuperar aquest cèntric equipament cultural i sociocomunitari el més aviat possible: “Fa deu anys que les veïnes i veïns de la Devesa, del Barri Vell, del Mercadal, de l’Eixample o d’altres barris cèntrics de la ciutat no disposen d’una biblioteca i volem que aquesta anomalia s’acabi properament”, ha explicat el cap de l’oposició, Lluc Salellas, que ha subratllat que es tracta d’un equipament “cohesionador i que dona força cultural i comunitària”.

Salellas ha assenyalat que “la història de la biblioteca de la Casa de Cultura és una història de falses promeses”. El 2014, un any després del seu tancament, el llavors alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va explicar que s’adequaria l’espai i s’hi farien obres per tal que tornés a estar en funcionament l’any següent, el 2015. Però d’aquest projecte no se’n va tornar a saber res i les obres mai es van iniciar. Anys després, el govern gironí, aleshores ja encapçalat per Marta Madrenas, va tornar a anunciar una nova data per a la reforma: les obres a la Casa de Cultura començarien el 2019. El termini tampoc es va complir i l’espai es va mantenir tancat sense cap tipus d’obres.

Per això des de Guanyem no volen “més gestos buits” i a la moció que presentaran dilluns hi inclouen un punt per tal que les obres disposin d’una partida pressupostària als propers comptes. “Cal arribar al desè aniversari del tancament de la biblioteca amb la primera pedra de la reforma ja posada”, ha reblat Salellas.

D’altra banda, la moció també proposa una solució alternativa i aposta per trobar un espai provisional mentre no es facin les reformes necessàries. “Abans d’acabar el mandat cal trobar un espai municipal per encabir-hi el servei”. L’objectiu, ha dit el cap de l’oposició, és que “les veïnes i veïnes del centre recuperin un espai cultural cabdal aquest mateix 2024”. Si l’espai fos adequat, es podria convertir en la localització permanent de la biblioteca.

Finalment, el representant de Guanyem ha destacat la importància de “donar una sortida útil i consensuada” a l’espai que actualment ocupa la biblioteca Ernest Lluch, situada al Centre Cívic Pla de Palau i que podria desaparèixer amb la reobertura de l’equipament a la Casa de Cultura. El text que presenta la formació municipalista proposa que s’iniciï un debat amb usuaris, professionals del sector i veïns de la zona per determinar el futur de l’espai un cop es faci efectiu el trasllat.