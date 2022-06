LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona demana que el calendari d’obertura de les piscines municipals s’adapti a la nova realitat climàtica

· Albertí: “Valdria la pena planificar-ho amb més temps perquè els episodis de calor extrema es repetiran any rere any”

Guanyem Girona vol un nou calendari per a les piscines municipals de Girona. El principal partit a l’oposició va portar aquesta demanda al ple municipal de dilluns, en l’inici d’una setmana que estarà marcada per la primera onada de calor de la temporada i on el termòmetre arribarà a marcar 37 graus a la ciutat de Girona. El regidor del principal partit a l’oposició Pere Albertí es va fer ressò de la reclamació de Protecció Civil per avançar les dates d’obertura de les piscines públiques i va ressaltar la necessitat “d’apaivagar els efectes negatius de la calor extrema, sobretot per a les persones de poca edat i les més grans”. “Valdria la pena planificar-ho amb més temps, perquè aquesta crisi ha vingut per quedar-se i els episodis de calor extrema es repetiran any rere any”, ha reblat.

La piscina de la Devesa no s’obrirà fins la setmana que ve, el 20 de juny, i s’acabarà tancant l’11 de setembre. Albertí considera que caldria ampliar aquestes dates perquè any a any la calor comença més d’hora i acaba més tard. “Disposem d’un equipament fantàstic com la piscina de la Devesa que està tancada durant nou mesos de l’any. Hem de mirar de treure-li tot el suc avançant un parell de setmanes l’obertura i retardant un parell de setmanes el tancament”, ha explicat.

D’altra banda, Guanyem insisteix en la necessitat d’estudiar la gratuïtat de les piscines municipals quan hi ha episodis de calor extrema “com a mesura de seguretat i de confort ciutadà”. La formació municipalista ja va fer aquesta demanada l’estiu passat, una proposta que van implementar municipis com Banyoles o Berga però que Girona va descartar. Per a Guanyem es tracta d’una mesura “imprescindible” i la relaciona amb la necessitat d’establir refugis climàtics, espais de lliure excés per a la ciutadania habilitats des dels municipis en episodis de temperatures extremes.

Per aquest motiu, la formació municipalista demana al govern gironí que “planifiqui amb temps per tenir-ho tot a punt per fer front les futures onades de calor que vindran aquest estiu”.

Finalment, Guanyem creu que “cal preparar la ciutat avui per les temperatures habituals que hi haurà d’aquí 15 anys”, i han fet èmfasi en la necessitat de plantar més arbres i abandonar les places dures, així com la necessitat de repartir les fonts d’aigua per les places de la ciutat i donar a conèixer a la ciutadania els centres cívics i les biblioteques.