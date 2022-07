simbologia franquista

El monument feixista sobre l'Ebre a Tortosa restarà un any més

Quan tothom esperava que desmuntatge del monument fraquista seria durant aquest dies de juliol, tenint en compte les condicions del riu –amb baix cabal- faciliten la instal·lació de la maquinària. Ara resultq que com a mínim haurem d'esperar un any més, com a mínim.

I és que, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs de la Generalitat contra les mesures cautelars que ara farà un any van aturar les obres per a la retirada del monument franquista de Tortosa. Així ho ha avançat Ràdio Ebre (Cadena Ser), i poc després el Col·lectiu per la Reinterpretació del Monument de la Batalla de l’Ebre (COREMBE) i Tortosins pel Monument han emès un comunicat conjunt en què celebraven la decisió del TSJC. Segons esta nota, el tribunal ha desestimat el recurs interposat pel Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), que era l’organisme del Departament de Justícia que havia d’executar els treballs per retirar el monument, arran de la interlocutòria del 8 de juliol del 2021 que el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona va dictar per ordenar la suspensió cautelar de les obres.

“La sentència conclou, entre d’altres, que la retirada del monument no respon a un interès particular, com afirmava el CIRE, sinó que afecta a ‘la protecció del patrimoni cultural’ i acull els arguments esgrimits pel COREMBE, això és, ‘l’impossible restitució del monument al seu estat primitiu’, recordant que el monument té caràcter artístic en tota la seva extensió”, afirmen des dels col·lectius partidaris de la conservació del polèmic monòlit, inaugurat pel dictador Francisco Franco el 21 de juny del 1966.

La Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes ha anunciat que farà un acte a Tortosa el 13-J

La Comissió ha organitzat per al proper dimecres 13 de juliol un acte simbòlic al passeig de l’Ebre, al barri de Ferreries, davant mateix del monument franquista. L’acte inclourà la representació de l’obra ‘Mort a les cunetes’, de David Pintó i Joan Valentí, un homenatge a les víctimes de la repressió franquista, que va rebre els premis al Millor Espectacle i Millor Actor a la 24a Mostra de Teatre de Barcelona (2019). “A més a més, esta serà la representació número 100 de l’obra, i la companyia ha volgut celebrar-ho a Tortosa, pel seu valor simbòlic i per donar suport a la lluita per la retirada del monument franquista”, expliquen des de la Comissió. A més, l’acte comptarà amb la intervenció de Sònia Castelló, periodista, docent i membre del Grup DEMD-Ebre, que treballa per la memòria als instituts de les Terres de l’Ebre. L’acte finalitzarà amb els parlaments dels membres de la Comissió, segons informa el digital Marfanta.