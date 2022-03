Simbologia franquista

La comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa:"el feixisme es retira dels espais públics"

Considera que l’Observatori Europeu de la Memòria "vol donar resposta al resultat d’una consulta que mai no s'hagués hagut de realitzar i que pretén contentar tothom. La nostra resposta continua sent: el feixisme no es consulta, el feixisme no es reinterpreta, el feixisme es retira dels espais públics".

La comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa es ratifica en el seu posicionament: ·continuem demanant la retirada del monument franquista més gran de Catalunya ubicat al bell mig de l’Ebre al seu pas per Tortosa", davant l a proposta de l’Observatori Europeu de la Memòria.

Una proposta, que la Comissió no la comparteix, ja que "és una proposta de reinterpretació, no de retirada. És una proposta que manté tot el monumentent amb les mateixes dimensions i la mateixa càrrega simbòlica. Tot i que perd la verticalitat, guanya presencialitat i veneració en pretendre posar la simbologia franquista, l’àguila, el soldat i l’estel a dintre d’una cripta, perpetuant així el missatge originari d’exaltació del franquisme".

Davant la presentació d’esta proposta espera que tant el Memorial Democràtic de Catalunya com la Conselleria de Justícia mantinguen el seu compromís de retirada del monument d’acord el projecte que es va presentar al novembre de 2020.

La Comissió celebra que que el passat 24 de març, una vegada més, el Parlament de Catalunya es pronunciés a favor de la retirada del monument.

"Sí,per dignitat democràtica ens cal recuperar la memòria històrica de manera rigorosa,, acabar amb els silencis imposats, la dissidia i els plantejaments enganyosos i tramposos. Després de 47 anys de la mort del dictador cal passar de la memòria imposada a la memòria necessària tal i com va expressar Ignasi Blanc amb la projecció a la pilastra que vam fer el passat 18 de juliol. Fins que no retirem el monument franquista no podrem parlar d’una veritable recuperació de la memòria, de reparació i de reconeixement i homenatge a totes les persones que han patit sota el feixisme a les Terres de l’Ebre, i a arreu. Fins que no es retire no podrem fer justícia a les dones i hòmens que han donat la seua vida per les llibertats i la democràcia.

Continuem valorant la necessitat d’un centre d’interpretació de la malanomenada “Guerra civil”, de la dictadura franquista i del perquè està costant tant la retirada del monument, el qual entenem que s’ha de museitzar, però mai reinterpretar", remarca la Comossió.