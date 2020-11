Simbologia franquista

La Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa celebra l’anunci de la retirada del monument franquista de l’Ebre

La Comissió celebra l’anunci de la retirada del monument franquista situat al pas del riu Ebre per la nostra ciutat realitzat avui pel Govern de Catalunya, com un triomf històric de la societat civil al que les institucions polítiques d’aquest país finalment han donat resposta després d’anys de nul·la voluntat política on hem estat denunciant aquesta anomalia democràtica.

És una gran victòria de la societat civil que no arriba de forma gratuïta, sinó com a resultat d’anys d’una lluita persistent i constant a base d’arguments, pedagogia, mobilitzacions, ignorades per totes les administracions públiques d’aquest país. Ens satisfà l’anunci, l'evolució de la mirada i posicionament contundent del Govern de Catalunya i el canvi de percepció per part de determinats partits durant el llarg procés que ens ha portat fins aquí.

Volem donar les gràcies a totes les persones i col·lectius que des de fa tant de temps i durant anys, han contribuït a que hàgem arribat al punt on som ara. També volem fer un recordatori per totes les víctimes del cop d’Estat franquista i la guerra civil silenciades i oblidades durant tants anys i per les víctimes de la repressió franquista que malauradament, per la desídia i inclús complicitat de la classe política, no hauran vist en vida aquest anunci que significa un triomf de la justícia, la dignitat i la recuperació de la seua memòria.

Cada cop som més a prop d’aconseguir una Tortosa lliure del monument franquista més gran de Catalunya, una vergonya monumental que tenim clavada al mig del riu des de fa 54 anys. Tal i com deia Umberto Eco, el feixisme és un monstre amb moltes cares i el nostre deure és desemmascarar-lo. 45 anys després de la mort de Franco, li arrenquem una màscara al feixisme i la democràcia s’obri pas a Tortosa. Una altra Tortosa lliure de la petjada franquista i feixista és possible i esperem que sigue una realitat ben aviat.

Exigim rigor i celeritat en el compliment d’aquesta decisió. Així mateix, celebrem la col·laboració de les diferents administracions implicades en fer possible l’execució de l’obra i demanem el compromís dels diferents partits a donar continuïtat al procés de retirada i posteriorment, independentment del resultat de les eleccions. Seguirem amb atenció la implementació d’aquest anunci fins que la retirada del monument sigui una realitat.