simbologia franquista

La retirada del monument franquista de Tortosa suspesa per odre judicial

La Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes lamenta la resolució

El jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona, que porta el cas, ha resolt favorablement sobre les mesures cautelars demanades pel Corembe, el grup ciutadà que reclama reinterpretar el monòlit. Just aquest dijous el Govern exigia celeritat en la resolució per tal de poder reactivar els treballs previs per desmantellar el polèmic monument, una actuació que la jutgessa va paralitzar fins resoldre les mesures cautelars, que finalment ha estimat, segons el TSJC. Des del Corembe s’aplaudeix la notícia, si bé l’encaixen amb prudència. “És un triomf al sentit comú i a fer les coses ben fetes”, ha manifestat a l’ACN el seu portaveu, Joan Otero. Amb aquestes paraules el diari digital Marfante.cat es fa ressò de la notícia.

Comunicat de la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes de Tortosa

Davant de la decisió de la Sra. Natalia Jiménez Rodríguez, titular del “Juzgado de lo contencioso administrativo n.2 de Tarragona” que ha resolt la mesura cautelar de paralitzar provisionalment l’execució del permís d’obres atorgat per l’Ajuntament de Tortosa per a la realització de les obres de retirada del monument franquista situat al mig del riu que s’havien d’executar aquest mes de juliol:

-Una vegada més lamentem tots els entrebancs que ens hem anat trobant per fer possible la retirada del monument franquista més gran de Catalunya. Entrebancs fins ara polítics, i ara judicials.

-Demanem a l’equip de govern de l’Ajuntament de Tortosa que no s’inhisbisca de la situació i que adopte una actitud proacctiva a favor de la dignitat democràtica i que duga a terme tots els recursos legals al seu abast contra aquesta mesura cautelar per tal que es puga complir la Llei de Memòria Històrica al més aviat possible i d’aquesta manera Tortosa s’allibere d’aquesta exaltació pública d’un règim dictatorial feixista…

També a la resta de regidores i regidors que mantinguen el seu compromís i actitud ferma per la retirada del monument franquista més gran de Catalunya.

-Esperem que el Jutjat administratiu número 2 de Tarragona resolga amb urgència els recursos.

-Volem manifestar el nostre convenciment que aquestes maniobres dilatòries per mantenir el monument en peu no aconseguiran el seu objectiu i el monument serà definitivament desmantellat.

-La Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa portem molts anys de lluita per la retirada dels símbols franquistes i per la recuperació d’una memòria històrica restaurativa i no defallirem fins que la retirada del monument franquista més gran de Catulunya siga efectiva. Emplacem també la resta de societat civil, partits polítics, sindicats, que s’han manifestat per la retirada del monument que mantinguen també una actitud activa per fer-la possible.

Feixisme, mai més!