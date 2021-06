Cultura Popular

La regeneració de la Flama del Canigó es farà al migdia del 22 de juny

Enguany, en motiu de les restriccions i obligacions establertes per l’estat d’alarma per la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, canvien els permisos i protocols habituals. Llegiu atentament les indicacions per aquest any 2021.

A Catalunya Nord hi ha toc de queda de 23h a 6h i per tant no és possible fer la regeneració a mitjanit, com habitualment. Per tant, excepcionalment, es farà la regeneració a les 12h del migdia del dia 22 per poder ser a temps de pujar i baixar dins dels horaris establerts, segons informa Òmnium Cultural. La Flama arribarà al Coll d'Ares a les 6.40 del 23 de juny.

A part del canvi d’horari hi ha, també, altres limitacions que dificulten la presència al cim: d’una banda, actualment per anar a França es necessita un PCR, per una altra, actualment està prohibit l’accés al CIM en cotxes i per tant l’única manera d’accedir-hi és a peu (un mínim de 6-7h de pujada i 6h de baixada). A aquests fets, cal afegir una limitació imposada pel Grand Site del Canigó de concentració de persones al cim.

Per tant, com ja es va fer l’any passat, només podran accedir al cim un grup reduït de persones en representació de tots els equips de foc. La comissió de la regeneració decidirà qui seran aquests representants a partir de criteris de seguretat, equilibri entre Principat i Catalunya Nord, paritat i altres requisits pel bon funcionament.

Actes de la Flama del Canigó del 2021 al Coll d'Ares (dimecres 23 de juny)

- A les 10, Ball de Gegants.

- A les 11h, Concert de música tradicional

- A 2/4 de 1, Concert amb Joan Usart

- A les 3, Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona

- A 3/4 de 4, rebuda de la Flama del Canigó que serà portada pels nord-catalans

Seguidament encesa del peveter-escultura Flama d¡Arrels, parlaments oficials, repartiment de la Flama a totes les entitats i pobles que vinguin a buscarla per tal que l'escampin arreu i, finalment comiat amb la interpretació dels himnes dels Països catalans.

Enguany no hi ha dinar organitzat, cadascú se'l pot portar. Esprega deixar-ho tot net i respectar les mesures de seguretat.