Els quintos de Sarral, exemple de masclisme cultural

Na Solera (assemblea feminista revolucionària de la Conca de Barberà) denunciem públicament la situació clarament discriminatòria que es viu al poble de Sarral. Una discriminació cap a les dones, una situació clarament de masclisme, on es promou i es realça la festa de Quintos com la més esperada de l’any, en la qual, les companyes de quinta (que fan la majoria d’edat aquell any) són excloses pel simple fet de ser dones.

Assenyalem decididament aquesta situació i l’anomenem pel seu nom: MASCLISME, i ens mostrem decidides a rebatre-la, per tal de construir una societat on totes les persones visquem vides dignes, i que aquestes no es vegin limitades per una imposició discriminatòria que atempta contra el nostre dret de decisió i participació.

Ja en són 14 les dones i criatures assassinades als Països Catalans des de principi d'any. I això és la punta de l’iceberg del capitalisme patriarcal, que tots i totes coneixem i que hem de deixar de mirar cap a un altre costat. Per arribar aquí hem de tallar de soca-rel totes aquelles conductes i situacions que ens limiten, a les dones, pel sol fet de ser-ho, des de l’aixecada de faldilles al pati de l’escola, fins al tocament no consentit a la discoteca, o el crit i la bufetada dins de casa, però també l’exclusió de la festa més important del nostre poble. O d’on pensem que comença l’escalada de violència cap a nosaltres? De veritat encara pensem que hi ha uns gens roses i uns de blaus? Que els homes que fan certes coses estan malalts? Podem parar de dir bajanades i posar nom a les coses, és l'única manera de poder superar-les, prenent consciència, assenyalant les i lluitant.

Però, tot i viure immerses en un feminicidi ben real i una societat descaradament masclista, quan una festa de poble discrimina les dones pel fet de ser-ho, es justifica amb la tradició, i sembla que no passi absolutament res. Considerem que no és una opció vetar l’entrada en cap espai, tampoc col·lectiu o associació cultural i folklòrica de la nostra terra ni d’enlloc per ser dona, però tampoc per origen, orientació sexual, religió, color de pell, etc.

Per això ens pertoca a nosaltres, les dones de les classes populars organitzades, analitzar i combatre la ideologia que encobreix aquesta dinàmica d’opressió i deixar de normalitzar-la.

El cas dels Quintos de Sarral està potenciant i mantenint una cultura estancada i immobilista. Considerem que aquest és un aspecte clau de la nostra societat, que cal cuidar i mantenir, però no per reproduir opcions masclistes. La cultura ens convida a repensar críticament la història, recuperant-ne els continguts salvables i rebutjant els que no ens serveixen, no hi ha innocència ni neutralitat. No podem mantenir-nos en actitud contemplativa perquè és la mateixa manera de viure que tenim com a poble. La tradició no pot servir d’excusa per mantenir i reproduir el patriarcat. La tradició només ens serveix en la mesura que sigui una eina d’alliberament. I com a poble hem de ser conscients d’això.

Perquè considerem que la llibertat de participació de tothom sense excepció en la cultura popular és un dret:

- Instem als i les joves de la propera quinta a asseure’s plegats/des i parlar sobre el fet que denunciem, i ser la primera quinta que mou fitxa, establint

precedent, amb la valentia que suposa, i demostrant que reflexionar col·lectivament i rectificar és possible, i el resultat és una millora per a tothom sense excepció. En definitiva, enfrontar-se al poder adult i desmuntar una societat discriminatòria.

- Exigim a l’Ajuntament que posi fil a l’agulla, fent honor a l’autoanomenada definició de feministes i deixant de banda la incoherència, i en especial, el masclisme en el cas dels Quintos.

- Animem el poble de Sarral, però també la comarca de la Conca de Barberà, a identificar i denunciar col·lectivament aquelles situacions que promouen la desigualtat, que reprodueixin tant el masclisme, com el racisme, la LGTB-fòbia o qualsevol altra expressió de violència, opressió i injustícia.

- Convidem qui estigui d’acord en el fet que la societat ha de ser igual per a tothom, construïda entre totes i per a totes, a posicionar-se, adherir-se i difondre aquest manifest i a participar de les futures accions que se’n puguin desprendre.

Amb tot, estem convençudes que l'única garantia d'imposar els interessos de les dones treballadores i del poble treballador en general és generar un poder popular capaç de fer retrocedir el poder patriarcal i classista que s'oculta darrere diverses manifestacions culturals, com la festa de Quintos de Sarral.

Una cosa tenim clara, només el poble tenim la força per canviar d’arrel una societat, alliberant-la d’explotadors i opressors, amb la voluntat clara de canviar els paràmetres de l’educació dels nostres fills i filles i d’acabar amb el sistema patriarcal i capitalista que reforça la idea de l’amor romàntic i de la propietat privada —que també ens posseeix a nosaltres, les dones, com succeeix a la nit del ball principal de la festa de quintos, on els nois trien la noia amb qui ballaran, tractant-les talment com a mercaderies.

El dia que canviem aquesta tradició, i l’adaptem als temps i el model de societat que volem, igualitària i sense discriminació, haurem guanyat una batalla més al patriarcat i a les opressions que vivim diàriament les dones d’aquest món, donant peu a seguir transformant les nostres vides, esdevenint persones sobiranes i lliures.

Queda molt per recórrer, però cal començar a caminar.

Autoorganitzem-nos per a crear poder popular feminista que esdevindrà el motor de canvi que necessitem! Que les dones puguem formar part de la cultura popular en igualtat de condicions, que puguem compartir la festassa de quintos amb els nostres companys, és un dret!

Conca de Barberà, 13 de Juny de 2022.

Na Solera