En defensa del territori

Suport a la plataforma #StoppJJOO des de Barcelona

Les entitats socials i associacions veïnals, polítiques i sindicals de Barcelona i l’àrea metropolitana es solidaritzen amb la plataforma #StopJJOO, contra la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern Barcelona - Pirineus 2030, i fan una crida a participar a la manifestació del proper 15 de maig a Puigcerdà. Al mateix temps, rebutgem l’economia dels macroprojectes i macroesdeveniments, que trinxen el territori i els barris, agreugen el monocultiu i la massificació turística, i només beneficien les elits econòmiques.



Avui s'ha presentat el manifest "Stop macroprojectes! Construïm un país que posi la vida al centre" impulsat per més d'una trentena de entitats socials, associacions veïnals, polítiques, sindicals i de defensa del medi ambient de tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Entre les adhesions, una cinquantena, hi ha la FAVB (Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona), el Sindicat de Llogateres, Ecologistes en Acció, el Consell de la Joventut de Barcelona, Ca la Dona, l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic o la plataforma Zeroport, entre moltes altres.



Amb aquest manifest volem donar suport a la plataforma #StopJJOO que s'oposa a la candidatura dels jocs olímpics d'hivern Pirineus-Barcelona 2030. També volem expressar el nostre rebuig a l'economia basada en els macroesdeveniments i les grans infrastructures que, com s'ha demostrat al llarg de la història recent, trinxen el territori i els barris, agreugen el monocultiu i la massificació turística i només beneficien a les elits econòmiques.



A la roda de premsa hi ha intervingut Bernat Lavaquiol, de la Seu d'Urgell, com a portaveu de la plataforma Stop JJOO, qui ha explicat els arguments de la plataforma per fer front a la candidatura olímpica i els detalls de la manifestació convocada pel 15 de maig a Puigcerdà sota el lema Per un Pirineu Viu, Aturem els Jocs d'hivern! que compta amb el suport de totes les entitats sotasignants del manifest, ANC, Unió de Pagesos, entre d'altres, i que vol ser un clam unànime de país per plantejar alternatives al model de monocultiu turístic que actualment ja està esgotat.



També hi ha intervingut Trini Cruzado, del Sindicat de Llogateres de Barcelona. Ha llegit el manifest, en el que s'expressa que cal de trencar amb el relat únic de que els Jocs del 92 només van tenir conseqüències positives. Els Jocs van ser l'inici de la massificació turística i va portar l'especulació immobiliària a la ciutat. El manifest rebutja l'economia dels macroesdeveniments en què s'emmarquen els Jocs Olímpics d'Hivern i altres projectes de Barcelona i Catalunya (BCN World, Hermitage o Copa Amèrica). Aquests projectes porten gentrificació i expulsió del veïnat dels barris, destrueixen els ecosistemes i tenen un impacte negatiu sobre el canvi climàtic.



Durant la presentació, s'ha fet una crida a sumar-se a la gran manifestació del 15 de maig a Puigcerdà, convocada per StopJJOO. S'ha explicat que s'organitzen autobusos des de l'àrea metropolitana de Barcelona per anar a la manifestació i que per a reservar-hi plaça cal omplir un formulari indicat amb un QR al cartell de la manifestació.