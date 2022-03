Jocs d'Hivern

El Consell Comarcal del Solsonès acorda demanar a Govern que s’incloguin Solsonès, Ripollès i Berguedà en la consulta vinculant sobre els JJOO

Ahir el Consell Comarcal del Solsonès va aprovar per unanimitat de tots els grups una moció, presentada per la CUP, on es demana al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui la població del Solsonès, el Ripollès i del Berguedà en l’àmbit territorial de votació de la consulta anunciada sobre els JJOO d’hivern Barcelona-Pirineus. També s’acorda que Govern faci pública tota la documentació elaborada en el marc del projecte de candidatura de Jocs Olímpics d’Hivern per tal de poder informar de manera clara i concisa a la ciutadania sobre l’esmentat projecte

En el cas que el Govern desestimi la sol·licitud del Consell Comarcal del Solsonès el propi Consell Comarcal ha pres l’acord d’organitzar una consulta entre la població de la comarca per conèixer de manera inequívoca el suport o no a la candidatura de JJOO d’hivern Barcelona-Pirineus.