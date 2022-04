LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona qüestiona la supressió de les bonificacions per als casals d’estiu i demana tarifes més progressives

· Cristina Andreu: “Suprimir el descompte sense introduir cap tipus de mesura equitativa que el substitueixi és un pas enrere”

Dimecres passat l’Ajuntament de Girona va anunciar les novetats del programa de casals d’estiu municipals d’enguany i es va explicar que es tornaria als preus de 2019. Guanyem Girona s’ha mostrat preocupat per la intenció del govern gironí de retornar a les tarifes anteriors a la crisi de la Covid perquè comporta suprimir una bonificació del 25% -introduïda el 2020- per tots els infants que hi assisteixen. Cristina Andreu, regidora de la formació municipalista, ha qüestionat aquesta decisió en un “moment on la capacitat econòmica de les famílies es va empetitint”. “Avançar cap a una ciutat que valori l’educació 360 implica augmentar facilitats perquè la mainada pugui gaudir dels casals d’estiu. Entenem que la supressió del descompte sense introduir cap tipus de mesura equitativa que els substitueixi és un pas enrere en aquest sentit”, ha afegit la regidora.

Tot i això, Guanyem Girona assenyala que la bonificació lineal del 25% no “era ideal perquè no era equitativa”. Al ple del passat març el regidor Pere Albertí ja va demanar a l’equip de govern que el que caldria és un canvi de la tarifació, que no s’ha alterat des de fa anys. Actualment la gran majoria de la població queda exclosa de la tarifa social més baixa i es tramiten moltes ajudes d’urgència per fer front a part de la despesa de la gent amb més problemes econòmics.

“Si ens creiem que som una Ciutat Educadora hem d’augmentar les ajudes que fomentin l’Educació 360 i l’Educació en el lleure. Demanem al govern que abans que s’iniciï el període de preinscripció, el 19 d’abril, incorpori algun tipus de bonificació o canvi tarifari més equitatiu”, ha reblat Cristina Andreu.