LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona diu que les declaracions de la regidora de Mobilitat “menystenen el risc per la salut associat a la contaminació”

· Pèlach: “Que s’acostin les eleccions no pot ser excusa per deixar perdre els Fons Next Generation en mobilitat i per no treballar en una proposta de ZBE ambiciosa”

Guanyem Girona ha sortit al pas de les declaracions de la regidora de Mobilitat, Marta Sureda, que ahir va afirmar que la futura Zona de Baixes Emissions “no caldria a Girona” si té per objectiu millorar la qualitat de l’aire. Des de Guanyem Girona atribueixen el posicionament del govern gironí de Junts i ERC a “una manca de visió de futur” i asseguren que “menystenen el risc per la salut associat a la contaminació”. El principal partit a l’oposició ho argumenta analitzant els nivells de contaminació acústica i de pol·lució a la ciutat.

Aquest passat dijous també es va fer públic un estudi sobre salut urbana de l’IS Global Ranking Of Cities que situava Girona com una de les pitjors ciutats catalanes pel que fa a percentatge de la població exposada a nivells de soroll per trànsit per sobre del recomanat per l’Organització Mundial de la Salut. En concret el 85% de les veïnes i veïns de Girona pateixen aquests afectes adversos, unes dades pitjors que ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona com la pròpia capital, Cornellà de Llobregat o Sabadell. D’entre totes les ciutats catalanes, només Mataró i Santa Coloma de Gramenet tenen una valoració més negativa que Girona.

D’altra banda, sobre la qualitat de l’aire a la ciutat, Guanyem Girona també considera que les paraules de Sureda són “completament equivocades”. Agafant un extens estudi de la qualitat de l’aire encarregat pel propi Ajuntament el 2019, Guanyem recorda que la ciutat té una mitjana de concentració de diòxid de nitrogen per metre cúbic de 29, quan el recomanat per l’OMS és que estigui per sota de 10. Girona, per tant, triplica el límit considerat de risc per l’organització internacional.

Aquestes dades també són preocupants a les escoles. L’estudi revela que de mitjana les aules gironines tenen 20 ug/m3, el doble d’allò recomanat per l’OMS, i que fins i tot algunes arriben a triplicar el llindar fixat.

L’OMS adverteix sobre els riscos per la salut quan es superen aquests nivells i atribueixen morts prematures o malalties cròniques com l’asma o les cardiopaties així com un creixement més lent dels infants per culpa de la contaminació.

Un estudi recent del propi IS Global Ranking of Cities també apuntava que si Girona complís amb els criteris de qualitat de l’aire fixats per l’OMS es podrien evitar 64 morts anualment.

La regidora Laia Pèlach s’ha mostrat preocupada pel posicionament del govern gironí i ha apuntat cap a la proximitat de les eleccions municipals com a excusa “per no voler actuar”. “Que s’acostin eleccions no pot ser excusa per deixar perdre els Fons Next Generation en mobilitat i per no treballar en una proposta de ZBE ambiciosa”. Pèlach ha afegit que paral·litzar el procés per a la ZBE mereix una reunió de la Taula de Mobiilitat.

El principal partit a l’oposició també ha recordat que fa dos mesos va fer arribar al govern la seva proposta de ZBE amb quinze mesures que la podrien acompanyar i que continuen esperant resposta.