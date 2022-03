LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona aposta per la sobirania alimentària per “fer front a les crisis futures”

· Salellas: “La crisi d’Ucraïna demostra la fragilitat de les economies que depenen en excés dels productes que venen a milers de quilòmetres. El futur passa pel Km.0 i una alimentació més sostenible”

Aquest dissabte Guanyem Girona ha donat el tret de sortida a un pla que els portarà a presentar un seguit de “propostes clau per a la ciutat del futur” amb una conversa entre fogons entre el xef del restaurant Can Xapes, Lluc Quintana, i el ramader i pagès del projecte agroecològic llavora Pino Delàs. La xerrada la va presentar el cap de l’oposició a l’Ajuntament de Girona, Lluc Salellas, que va subratllar la importància de la sobirania alimentària com a principal eina per “per fer front a les crisis futures, ja siguin d’origen humà o catàstrofes”. L’acte es va emmarcar dins del pla estratègic de Guanyem que porta per títol “Transformar la ciutat, millorar la vida”. En aquesta línia, Guanyem ha fet públic un document amb set propostes que l’Ajuntament podria impulsar en aquest sentit amb l’objectiu que Girona es converteixi en “un referent en matèria de sobirania alimentària a nivell català”.

Per la seva banda, el cuiner Lluc Quintana va destacar que “la restauració tenim una gran responsabilitat per educar als clients, el consumidor final, que han d’entendre què hi ha darrere tot allò que els hi posem al plat”. “No pot ser que ens portin coses amb l’etiqueta ‘ecològica’ des d’Argentina. Si ve de l’altra banda de l’oceà no pot ser ecològic”, ha reblat.

Mentre que el ramader Pino Delàs va ressaltar la necessitat “d’una aliança entre un actor petit però que ocupa una posició estratègica com és la pagesia i les institucions públiques”. Delàs va subratllar la importància “en clau de seguretat” d’un sector agrícola i ramader “fort i arrelat al territori”. Per al ramader tot s’ha de lligar al comerç de proximitat i va subratllar la importància dels mercats locals com a eixos dinamitzadors..

La conversa es va desenvolupar mentre Quintana cuinava un plat de magre de porc amb ceba, pastanaga, rave mostassa i rovell d'ou amb un pa de Viena de la Puntual que posteriorment es va oferir en forma de tapa als visitants del Mercat del Lleó.

D’entre les propostes fetes públiques per Guanyem Girona hi destaquen l’impuls d’una xarxa de sobirania alimentària amb suport institucional, situar un espai d’innovació i formació i de suport a pimes i cooperatives a l’espai annex a la Marfà que ja compta amb una partida de Fons Next Generation assignada o oferir suport als comerços gironins amb un producte Km.0 per implementar sistemes de compra i distribució adaptats a les necessitats presents.

Salellas ha destacat també com un element central d’una futura Girona més sobirana alimentàriament ha de ser una inversió al Mercat del Lleó. El cap de l’oposició ha destacat que el Mercat s’ha de convertir en un espai “referencial adaptat als hàbits de consum i compra del segle XXI”. En aquest sentit ha subratllat que en el proper mandat s’actualitzaran les bases de concessió de parades del Mercat i que serà “un procés de refundació cabdal”. “És important treballar-hi amb temps i no deixar lloc a la improvisació”, ha afegit.

La proposta de Guanyem també incorpora una xarxa de mercats als barris seguint l’estela de l’èxit del mercat de Can Gibert, potenciar una xarxa d’horts comunitaris als barris pel seu gran valor pedagògic amb les escoles i el veïnat o la promoció d’un centre logístic i de distribució als petits i mitjans productors per facilitar un apropament amb el consumidor.