Guanyem Girona aposta per l’habitatge, la mobilitat i la cultura per als Fons Next Generation

· Assenyalen que el govern, en minoria, “està hipotecant una gran injecció de diners “sense permetre cap participació ni de la ciutadania ni de l’oposició”

Guanyem Girona ha fet pública la seva proposta per als Fons Next Generation. En una roda de premsa, el principal partit a l’oposició ha explicat que prioritzarien tres eixos per vehicular els diners europeus: habitatge. mobilitat i cultura. Així mateix, el cap de l’oposició i portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, ha lamentat “la manca de transparència” i ha assegurat que “fins ara no hi ha hagut voluntat de diàleg amb l’oposició ni interès de participació per part de la ciutadania” a l’hora de desenvolupar els projectes que es finançaran amb els Fons Next Generation. L’Ajuntament de Girona ja ha rebut l’aprovació de 4,2 milions d’euros per un projecte turístic a les Hortes de Santa Eugènia i 3,1 milions per a diversos projectes de mobilitat. El consistori aspira a rebre’n 27 més.

Guanyem considera que els Fons Next Generation han de servir per “dotar a la ciutat d’un impuls que fa anys que li manca”. En aquest sentit, Salellas ha titllat “d’anecdòtiques” algunes de les propostes fetes pel consistori: “Tenim la sensació que es volen utilitzar els Next Generation per desenvolupar projectes pendents però no hi veiem una intenció de fer el pas de gegant que et permetrien en matèries molt necessàries”.

Per a la regidora Cristina Andreu, el primer eix que caldria reforçar amb la injecció de capital europeu és el de l’habitatge, “un problema transversal a nivell de ciutat i que sembla no tenir aturador”. En aquest sentit la formació municipalista veu interessant explorar dos tipus de projectes. D’una banda, els fons es podrien fer servir per a la construcció d’habitatge social en règim de lloguer en edificis energèticament eficients. En segon lloc, i per agilitzar els processos de promoció, els fons també podrien utilitzar-se per desenvolupar col·laboracions público-privades per tal d’augmentar el parc d’habitatge protegit de la ciutat.

D’altra banda, Guanyem veu prioritari impulsar iniciatives per “redignificar els barris”. Així, el partit vol una línia de fons europeus dedicada a crear zones d’especial interès per a la rehabilitació, com podrien ser a Sant Narcís, Can Gibert, Pont Major o la Creueta. Cristina Andreu ha defensat la necessitat de “revaloritzar” aquests barris per “aturar una segregació social que a Girona cada dia és més aguda”.

La segona línia a prioritzar per la formació municipalista és el sector de la cultura. Els Fons Next Generation preveuen també una línia per a la conservació del patrimoni cultural que a dia d’avui l’Ajuntament encara no ha explorat. Guanyem ha posat sobre la taula com a possible projecte una renovació del Museu d’Història de la ciutat. Salellas ha indicat que una injecció de diner europeu permetria que el Museu “fes un salt qualitatiu” i també permetria adaptar-se a les necessitats actuals. En aquest sentit, el cap de l’oposició ha recordat que un projecte potencial seria millorar l’accessibilitat de l’espai i també explorar la possibilitat d’establir-hi una entrada en ascensor a través del solar situat a la pujada de Sant Feliu.

Finalment, aconseguir una ciutat més verda a través d’una mobilitat sostenible és l’últim eix que Guanyem prioritzaria. En aquest cas, Cristina Andreu ha recuperat quinze propostes que la formació va fer el passat febrer per acompanyar la futura Zona de Baixes Emissions. Els Fons Next Generation podrien servir per desenvolupar pacificacions de places i carrers, incorporar aparcaments segurs per a bicicletes en punts estratègics de la ciutat, comprar autobusos elèctrics i ser la primera pedra per tirar endavant els trens-tram de la Costa Brava i d’Olot-Banyoles-Girona “dos grans projectes de futur que han de vertebrar les Comarques Gironines”.

Per acabar Guanyem ha expressat dubtes en la metodologia que està seguint el govern de Girona a l’hora d’assignar els diners. Per al principal partit a l’oposició els projectes s’estan escollint sense cap tipus de participació ciutadana ni cap debat amb l’oposició. “S’estan hipotecant milions d’euros a porta tancada i sense cap tipus de debat públic”, ha expressat Salellas. En aquest punt, el cap de l’oposició ha explicat que en les tres últimes juntes de portaveus Guanyem ha demanat informació sobre els Fons Next Generation i que l’única resposta que han rebut “ha estat el silenci”.