LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona enceta un pla per a “la Girona del futur” amb l’objectiu de “transformar la ciutat i millorar la vida”

· El primer acte públic serà una conversa entre fogons sobre sobirania alimentària entre el xef Lluc Quintana i el ramader Pino Delàs al Mercat del Lleó

Guanyem Girona dona el tret de sortida a un pla estratègic que els portarà a plantejar propostes per dotar Girona d’un model de ciutat. Amb l’eslògan “Transformar la ciutat, millorar la vida”, el principal partit a l’oposició vol explorar aspectes clau per a la Girona del futur per tal d’aportar-hi “una transformació que permeti fer front als reptes ingents que tenim davant”, ha explicat el cap de l’oposició, Lluc Salellas. La reordenació de l’entrada sud, el desplegament de mesures per assolir un habitatge assequible, un replantejament de la distribució dels futurs equipaments culturals, posar sobre la taula diferents vies per acostar-nos cap a la sobirania alimentària a nivell de ciutat o una proposta que permeti assolir la ciutat dels 15 minuts són alguns dels temes que treballarà Guanyem Girona al llarg dels propers mesos.

L’objectiu principal de la proposta és “traslladar d’una manera molt clara i senzilla a la ciutadania que és possible millorar la qualitat de vida de les gironines i gironins si es canvia el plantejament de la ciutat”. En aquest sentit, Salellas ha apuntat que Girona “pateix la manca un model de ciutat des de fa anys i que les gironines i gironins ho noten en el dia a dia”. “Posar sobre la taula aquestes propostes estratègiques permetran revertir aquest dèficit. Serà el primer pas perquè Girona es rellanci com una ciutat puntera a l’hora de millorar la vida dels seus ciutadans”, ha reblat.

El pla estratègic de Guanyem Girona s’encetarà amb una proposta per dinamitzar els solars abandonats de la ciutat amb l’objectiu que l’Ajuntament fomenti que s’hi desenvolupin usos temporals com espais per a gossos, zones ajardinades o horts comunitaris o perquè s’hi construeixin equipaments públics i habitatge assequible.

La següent proposta de la formació municipalista serà una conversa entre els fogons de l’aula de cuina del Mercat del Lleó. El xef de Can Xapes, Lluc Quintana, i el ramader i pagès Pino Delàs parlaran de sobirania alimentària i polítiques municipals per impulsar l’agricultura de proximitat mentre cuinen un plat Km.0. L’acte serà dissabte 26 de març a les 11h i caldrà registrar-s’hi enviant un correu a info@guanyemgirona.cat.