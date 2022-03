LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona proposa canvis estructurals dels pressupostos participats en el procés obert a Consulta Pública

· Xavier Villarreal: “Deu anys després que el moviment veïnal aconseguís que Girona tingués una part del pressupost decidit de forma participativa cal fer un pas endavant i no un simple maquillatge”

Guanyem Girona ha explicat aquest matí que ha entrat diverses propostes en el procés de Consulta Pública que el govern de Girona ha iniciat al voltant dels canvis en el reglament dels pressupostos participats, que fa dos anys que estan aturats degut al procés de revisió. En primer lloc, des de Guanyem han assenyalat que Girona necessita un “canvi en el model de participança que vagi més enllà dels pressupostos participats”. El regidor de la formació, Xavier Villarreal, ha recordat que en el procés del 2019 només hi van votar el 5% dels gironins empadronats i ha assenyalat que un canvi de reglament “no incentivarà una participació ciutadana real que ens acosti cap a un model de governança més democràtic”. Guanyem aposta pels Consells de Barris i per l’educació en la participació ciutadana com a principals elements estructurals “per descentralitzar la participació i implicar les veïnes i veïns en la presa de decisions a la ciutat”.

Tanmateix, el principal partit a l’oposició sí que ha fet arribar un seguit de peticions en el marc de la Consulta Pública encetada per l’Ajuntament per tal de millorar els pressupostos participats. En primer lloc, i per una qüestió de lògica temporal, Guanyem creu que caldria invertir l’ordre del procés i que els veïns i veïnes de la ciutat decideixin primer els temes amb els quals creuen que cal destinar les partides dels pressupostos participats i que, posteriorment, aquests siguin inclosos de forma nominativa al pressupost aprovat. D’aquesta manera, s’aconseguiria un compromís i una visibilització més elevada de tot el que el veïnat i els barris considerin que és prioritari a nivell pressupostari.

En segon lloc, Villarreal ha exposat que cal enfocar la participació no només a una partida que va destinada a obres menors dels barris sinó a una definició més àmplia i estratègica de la ciutat. En aquest sentit, el regidor gironí ha assenyalat que cal “que el que entri a debat amb les veïnes i els veïns de la ciutat sigui també les línies estratègiques de les àrees i els elements més transcendentals d’un pressupost de la ciutat”. Per a Guanyem, reduir la participació a un element tan concret podia ser interessant com a mecanisme inicial de participació.

Ara, però, deu anys després de l’aprovació dels pressupostos participats, pensen que cal anar més enllà del que es va aconseguir al 2012 i començar a “pensar en gran, en creure que la gent té dret a decidir sobre els grans temes de ciutat”, afirmen. Precisament, Villarreal ha apuntat que “deu anys després que el moviment veïnal aconseguís que Girona tingués una part del pressupost decidit de forma participativa cal fer un pas endavant i no un simple maquillatge”.

De fet, lligat amb aquesta idea, el principal partit de l’oposició planteja també que les partides concretes que es posin a debat i a decisió siguin superiors al milió d’euros que planteja la proposta del govern de Junts i Esquerra i que vagin lligades a un percentatge del pressupost. Segons Guanyem, mentre els comptes municipals han incrementat en més d’un 25% els últims deu anys, la partida pensada per ser decidida de forma participativa ha continuat estancada al mateix import que al 2012. Per això, el regidor gironí reclama al govern que secundi la proposta de Guanyem i “mostri que creu i defensa la participació ciutadana i dels barris en la definició de la ciutat”.

Finalment, el partit municipalista ha recordat que durant tot aquest mandat el govern de Madrenas ha incomplert els seus compromisos amb Guanyem Girona de celebrar consultes públiques a nivell de ciutat així com la celebració d’Audiències Públiques per explicar el pressupost any rere any. Tampoc s’ha tornat a celebrar un plenari municipal als barris, una mesura per acostar l’Ajuntament al veïnat i que s’havia pactat que es faria un cop l’any. L’únic ple als barris del mandat va ser al Centre Cívic Ter el juliol de 2020. Exemples que, per Guanyem, mostren “el poc compromís del govern actual en un model de governança més democràtic, de segle XXI”.