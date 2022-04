Donostia acull els darrers metres de la Korrika 22: "Ho hem fet! Córrer ha estat molt important!"

Asier Amondo, responsable de Korrika, ha assegurat que durant els darrers mesos s'han organitzat molts actes aquí i allà, que la campanya de la Korrika ha estat molt intensa i que els últims dies han estat genials. S'ha executat; Per començar, aquesta és la principal alegria d'AEK / KORRIKA. Un dels objectius de KORRIKA s'ha assolit plenament: donar a conèixer la llengua basca, difondre la voluntat popular. "Som un poble, som un poble basc".

La Korrika també té un segon objectiu, encara ben viu: recaptar diners per reforçar el dia a dia de l'AEK. A tot el País Basc, els recursos destinats a l'escaldat d'adults són insuficients. Segons Asier Amondo, en els darrers 3 anys s'ha avançat, però cal seguir més enllà, i mentrestant, els esforços propis de l'AEK (per exemple, seguir donant els mateixos paràmetres d'igualtat a tot el País Basc). ) han creat un fons de reserva. La Korrika s'ha organitzat per rebre el suport econòmic de la ciutadania. És massa aviat per fer una valoració precisa, però diverses variables mostren que l'objectiu econòmic de la Korrika també s'ha assolit.

Per acabar amb aquest fi general, Korrika ha volgut enviar un missatge a la societat basca: “Tenim més clar que mai que seguirem dirigint KORRIKA; Aquesta edició ens ha demostrat amb més fermesa que mai que la Korrika ha estat protegida: hem vist que aquesta ha estat la més estimada, la més cuidada per quilòmetres i quilòmetres”. Per això, a més de seguir fent noves i renovades edicions, KORRIKA es dedicarà a la societat basca per seguir augmentant l'onada de la llengua basca. Per a l'AEK i, segons l'AEK, per a la societat, KORRIKA és una eina per mostrar que la gent està viva, per reflectir la força del col·lectiu, per reflectir la força del grup, per mostrar que la gent vol viure en basc. Descansarà i aviat començarà a dedicar-s'hi. Preparació de la Korrika. Moltes gràcies a tots els que heu participat en aquest gran barri.

D'altra banda, ha intervingut Alizia Iribarren, la coordinadora general de l'AEK. Va dir que més enllà de la Korrika, continua el dia a dia de l'AEK; Avui, per exemple, els clubs bascs estan oberts a molts punts del País Basc, així com moltes altres activitats actives que porta a terme l'AEK. Al final de l'endemà, en primer lloc, l'AEK ha volgut enviar un missatge a la gent: "Teniu un ampli ventall d'escoles d'euskera, per practicar el basc, per adquirir les competències adequades, per utilitzar-lo més". També ha fet una invitació especial als qui no saben basc i que participen en la Korrika (o que la segueixen admirant), els han fet una invitació per assistir a les escoles basques, creient que serà emocionant participar-hi. la propera edició.

Per acabar avui, no només la ciutadania, sinó també l'AEK ha volgut fer extensiu una petició directa a l'Administració General. En el marc de la Korrika, també s'ha posat en marxa una dinàmica que abordarà la necessitat de coneixement universal (amb paraules. Tots parlem basc gratis). Per tant, caldrà prendre decisions més valentes per part de les Administracions:

L'Alícia també ha volgut donar les gràcies a les persones que s'uneixen cada dia a l'AEK i a la Korrika.