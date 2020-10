Simbologia franquista

La retirada del monument franquista del mig de l'Ebre a Tortosa comença a ser una realitat

La Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa es mostra satisfeta per les declaracions de la Consellera de Justícia, Ester Capella, en relació a la ja tan esperada retirada del monument franquista del mig de l'Ebre, a Tortosa. Així mateix ens complau que l’Ajuntament de Tortosa haja anunciat que en breu es farà efectiva la descatalogació.

Tot plegat, un pas més per la recuperació de la dignitat democràtica i per l'eliminació dels símbols feixistes de l'espai públic que, incomprensiblement, els diferents governs democràtics han tolerat durant més de 40 anys.

La Comissió subscriu les declaracions del Síndic de Greuges, Rafel Ribó, que demana que es detallen les previsions i el Pla previst per a la seua retirada.

El Govern ha de deixar-ho tot planificat i enllestit per tal que la pròxima convocatòria electoral no supose cap entrebanc per la retirada definitiva.

La Comissió seguirà pendent de tot el procés fins que la retirada del monument siga real i efectiva.