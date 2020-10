símbols franquistes

Descatalogat el monument franquista de Tortosa

L’Ajuntament de Tortosa ha aprovat, amb l’únic vot contrari del regidor de Ciutadans, de la modificació del POUM per retirar el monument franquista del riu Ebre del catàleg d’edificis i conjunts històrics i artístics, que va impulsar una moció ciutadana. S’ha fet en un plenari extraordinari aquest divendres al matí, que ha estat marcat pels retrets creuats, retrets per la consulta de fa quatre anys, per la inacció d’uns i altres, per fer-ne electoralisme i per haver-lo catalogat el 2006.

La descatalogació, el primer pas cap a la retirada (Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa)

Avui és un dia important per a Tortosa. Des de la Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa celebrem que finalment s’haja fet efectiva l'aprovació de la descatalogació del Monument del riu, i l'entenem en la situació actual com el primer pas necessari i imprescindible cap a la seua retirada definitiva. Tal i com vam dir en el seu moment, el dia 13 de gener de 2020, quan es va aprovar iniciar el procés per a la descatalogació, som davant una votació històrica, la qual tot i que al nostre entendre arriba molt tard, celebrem absolutament. Ens satisfà el resultat de la votació, l'evolució de la mirada i posicionament, i el canvi de percepció per part de determinats partits durant el llarg procés que ens ha portat fins aquí.

No podem fer altra cosa que viure-ho com una petita victòria que no arriba de forma gratuita: després de tants anys de lluita, d'arguments, de pedagogia, de sensibilització, d’insistència, ... no és una quimera imaginar i visualitzar Tortosa lliure del monument franquista més gran de Catalunya, una vergonya monumental que tenim clavada al mig del riu des de fa 54 anys. Cada dia hi som més a prop.

Ara bé, som conscients que queda camí per recórrer, i que també caldrà voluntat política per part de totes les administracions implicades per tal que la retirada efectiva siga el més aviat possible. Demanem rigor i celeritat. Confiem que amb la màxima brevetat possible es faça públic el projecte de retirada del monument així com el calendari i terminis d’execució de l’obra. Des de la Comissió continuarem atentes a tot el procés fins la retirada.

Tenim el convenciment que si hem arribat fins aquí és gràcies a la perseverança, a la fermesa i al treball que hem fet durants tant de temps, des de la Comissió i d’altres persones i entitats que van marcar camí i de les que s’han sumat fent costat i fent seues les nostres reivindicacions.

Som una majoria de país que ens sentim ofeses i avergonyides de veure en peu monuments feixistes que no han caigut encara per inacció o impediment de l’acció política dels governs locals, nacionals i estatals, els quals durants dècades no han fet els deures per la recuperació de la memòria històrica i la dignitat democràtica.

Ara ja no hi ha excusa ni justificació que valga: la retirada del monument franquista més gran de Catalunya, ha de tindre els dies comptats.