LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona demana “celeritat” i un “projecte sense entrebancs” pel futur Trueta

· Salellas: “El futur Trueta és la inversió pública més important a l’àrea urbana de Girona d’aquesta dècada i els gironins i gironines es mereixen que sigui realitat el més aviat possible”

Guanyem Girona ha exigit avui a l’Ajuntament de Girona i al Govern de la Generalitat que accelerin els tràmits per fer realitat el futur Hospital Josep Trueta. El posicionament del principal partit de l’oposició al consistori gironí arriba després que s’hagin fet públiques unes informacions al voltant de les expropiacions -segons el projecte que s’està treballant actualment- de dues masies de Santa Eugènia de Ter en el terme municipal de Girona.

Aquestes afectacions podrien portar, d’una banda, a litigis judicials que endarrerissin “un projecte cabdal per la sanitat pública” i, de l’altra, a “un sobrecost que haurien d’assumir els gironins i les gironines”. Per tot plegat, el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, demana a les administracions que lideren el projecte que estudiïn bé les possibilitats que hi ha sobre els terrenys de Girona i Salt per buscar el millor projecte per al futur Trueta que compti alhora amb el calendari de viabilitat més ràpid possible i que no generi entrebancs que en dificultin la posada en marxa. Salellas ha afirmat que “seria un error que per voler posar 1.000 metres quadrats més al terme municipal de Girona, tot el projecte embarranqués uns anys més”.

En aquest sentit, Guanyem ha expressat que ha fet gestions els últims mesos amb el govern de la ciutat per poder abordar aquest tema i facilitar un punt de sortida i de consens que afavoreixi veïns, ciutat i, sobretot permeti desenvolupar el gran hospital públic – amb centres de recerca, universitats, etc. – que es mereixen les Comarques Gironines. “Ara que el projecte definitiu encara no està aprovat, som a temps de fer petites modificacions que millorin el projecte existent” ha reblat Salellas. El portaveu de Guanyem ha afegit que en tot aquest afer cal que es concreti també amb el veïnat de Santa Eugènia com es compensaran els terrenys previstos per equipaments de barri que que desapareixen de la proposta actual”. “Aquest tema, de barri, i el patrimoni històric – les masies afectades – que forma part del catàleg patrimonial de la ciutat mereixen transparència i diàleg entre les parts”, ha reblat el cap de l’oposició.

Finalment, Salellas ha recordat no tenen cap dubte que “El futur Trueta és la inversió pública més important a l’àrea urbana de Girona aquesta dècada i els gironins i les gironines es mereixen que sigui realitat el més aviat possible” i que aquestes interrupcions “no s’estarien produint si el govern de Junts ara ja fa cinc anys hagués treballat des de l’inici per un equipament públic i sanitari estratègic i no s’hagués obsessionat en defensar per tots els mitjans la proposta de Domeny”. Una proposta que, ha recordat Guanyem, ja va retardar com a mínim dos anys l’acord pel futur hospital.