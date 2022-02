Guanyem Girona reclama que la municipalització de l’aigua no es retardi més

· Laia Pèlach: "Ens preocupa que el procés estigui encallat des de fa mesos i que, per exemple, l'estudi sobre les tarifes de l'aigua, que és el que marcarà els preus del servei i que és imprescindible per municipalitzar-lo, no arribi"

Guanyem Girona va tornar a portar dilluns passat els retards en la municipalització de l'aigua al Ple de l'Ajuntament de Girona. En una pregunta de la regidora Laia Pèlach, Guanyem va posar novament sobre la taula que el govern gironí estava incomplint l'últim termini que havia donat per municipalitzar el servei. En un principi es va dir que estaria enllestida abans d’acabar l’any 2020, ja que el contracte amb Agissa es rescindia a l’octubre, i posteriorment es va assegurar que el procés culminaria el primer trimestre del 2022. El regidor del govern Martí Terés va respondre Pèlach durant el ple que la previsió ara era municipalitzar el servei de cara a finals del 2022, és a dir cinc anys després que un jutjat tragués la gestió de l'aigua de la concessió privada i més d’un any després que hagi finalitzat el contracte. Un exemple més, segons Guanyem, que aquest govern “actua sense la diligència necessària”.

En la seva intervenció, Pèlach va reclamar que la municipalització de l'aigua sigui una prioritat aquest primer semestre de l'any i que es pugui tancar d'una vegada un procés que és de consens dins el plenari: "Cada dia que passa és una oportunitat perduda per tancar un carpeta que, com sabem, hi ha molts sectors que no volen que sigui tancada i, per tant, cada dia representa també un risc que les coses puguin descarrilar" ha afirmat Pèlach. Entre les accions més urgents a fer, segons Guanyem, hi ha la presentació de l'estudi de tarifes que ha de servir per fer una proposta de preus pel servei de l'aigua per a tots els gironins i les gironines i també per certificar el preu al qual es ven l'aigua que surt tractada de Montfullà cap als municipis del Gironès sud i la Costa Brava. Per a Guanyem, aquesta darrera part és important perquè els preus actuals mai han gaudit d'una justificació tècnica clara.

En un moment com l'actual, d'encariment dels productes bàsics arreu, és imprescindible, per Guanyem, que un bé com l'aigua sigui definitivament gestionat públicament buscant el benefici col·lectiu per sobre del particular. "No es tracta d’obtenir beneficis per a pocs sinó d'oferir el millor servei possible i a un preu raonable per a tothom", ha dit la regidora.

Finalment, Guanyem considera que la gestió directa de l'aigua ha de ser una de les grans fites d'aquest mandat i que, perquè així sigui, ha d'anar acompanyada d'un procés transparent i informatiu cap a la ciutadania. "Fa cinc anys que l'Ajuntament gestiona l'aigua per mandat judicial i la majoria de gironines i gironins no sap ni que això és així. La desídia informativa és important i creiem que cal revertir-la".