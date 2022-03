Guanyem Girona reclama el pla d’acollida per rebre “de la manera més eficient possible” les noves persones refugiades

· Dolors Serra: “Avui són els ucraïnesos, ahir eren els sirians i demà pot ser qualsevol altre poble. Girona necessita un pla que permeti acollir la gent que fuig de la guerra i de la misèria de la manera més eficient possible”

Guanyem Girona ha reivindicat la necessitat d’un Pla d’Acollida per a persones nouvingudes a la ciutat i ha recordat que la seva elaboració ja es va pactar als acords de pressupostos de 2020 entre la formació municipalista i JxCat. La regidora Dolors Serra ha expressat la importància de disposar d’una eina que permetria “racionalitzar i ordenar l’acció acollidora de l’Ajuntament”. Així, la representant gironina ha assenyalat com a causa que Girona no disposi del Pla d’Acollida “la manca de compromís del govern” i ho ha argumentat explicant que el document no es va redactar en el termini acordat amb Guanyem i que el 2015 el plenari municipal ja va aprovar una moció conjunta on es demanava el desenvolupament d’aquest pla. Serra ha assenyalat que “avui Girona es troba menys preparada per acollir els refugiats ucraïnesos perquè no s’ha enllestit el Pla d’Acollida”. Actualment a Catalunya ja hi han arribat prop de 1.200 refugiats d’aquest país.

“Avui són ucraïnesos, ahir eren sirians o persones provinents de l’Àfrica i demà pot ser qualsevol altre poble. Girona necessita un pla que permeti acollir la gent que fuig de la guerra i de la misèria de la manera més eficient possible”, ha expressat Serra.

D’altra banda, des de Guanyem creuen important que l’acollida de refugiats ucraïnesos així com la gestió dels donatius que s’estan organitzant des de la societat civil gironina es faci en coordinació amb el Fons Català de Cooperació i amb el suport d’entitats locals com Creu Roja, la Coordinadora d’ONGs o Girona Acull.