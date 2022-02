Guanyem Girona proposa cobrar una taxa als autobusos turístics

· Salellas: “Els beneficis que se n’obtinguin haurien de redirigir-se a incentivar projectes de dinamització econòmica i cultural als barris”

Guanyem Girona vol que els autobusos turístics que arriben a la ciutat comencin a pagar una taxa d’estacionament i de descàrrega de passatgers. El principal grup a l’oposició portarà aquesta proposta al proper ple municipal. Lluc Salellas, cap de l’oposició al consistori gironí, ha reivindicat una mesura que ha definit com a “habitual a totes les ciutats que tenen una alta pressió turística, com és el cas de Girona”. Així, Salellas ha defensat que la implementació de la mesura “ens equipararia a les principals ciutats turístiques europees” i que permetria “un retorn en positiu de l’afluència de turistes a la ciutat”. Guanyem vol que els diners obtinguts es destinin a finançar projectes culturals i de promoció econòmica als barris.

Sobre l’import, Salellas ha defensat que s’analitzi la quantitat que exigeixen ciutats europees de mida similar a Girona. Així, el cap de l’oposició ha posat com a exemple ciutats com Oxford (20€ al dia), La Spezia (50€), Lucca (entre 100€ i 66€ depenent de l’època de l’any), Sant Sebastià (12,50€ per descotxar) o Carcassona (20€ al dia). D’altres municipis catalans amb menys pressió turística que Girona també han començat a introduir aquest tipus de taxes com és el cas de Vic (6,5€ al dia).

Així mateix, Salellas ha recordat que aquesta proposta neix d’un compromís del govern dels acords de pressupostos signats l’any 2019 entre Guanyem Girona i JxCat per estudiar la introducció de la taxa. Salellas ha lamentat que dos anys després l’executiu de Marta Madrenas encara no hagi complert l’acord. Amb aquesta moció volen que la taxa sigui una realitat per Temps de Flors.

“Ser un reclam turístic té alguns avantatges i alguns inconvenients. Cal reduir la pressió turística sobre el Barri Vell i per això la taxa pot servir com a mesura recaptatòria que permeti desenvolupar projectes de promoció econòmica i de dinamització cultural als barris”, ha afegit el cap de l’oposició.